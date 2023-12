Pallavolo Cerignola ed Flv chiudono in trasferta il 2023 pallavolistico

Ultimo turno del 2023 per le nostre due formazioni di volley femminile, entrambe impegnate domani e in trasferta. Nella giornata numero 11 del girone I di serie B2, l’obiettivo è arrivare alla lunga sosta per le Festività di fine anno col sorriso. Terzo viaggio a Benevento per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, ospite (ore 18) dell’Accademia. Le ragazze allenate da Sgarbi sabato scorso hanno prevalso sulla Co. Ge. Vesuvio Oplonti, portandosi ad una sola lunghezza dal secondo posto, occupato proprio dalle campane. Fra le note decisamente positive del momento in casa fucsia, l’inserimento rapidissimo e proficuo dell’ultimo acquisto, la laterale Gidere Luna Ba, decretata migliore in campo nella sfida contro le oplontine. L’Accademia Benevento è penultima con 4 punti ed un bilancio di una sola vittoria e nove sconfitte: giallorosse già quasi con le spalle al muro, con una situazione di classifica per niente rassicurante. Dal canto proprio, le ofantine hanno l’ambizione di dare continuità alle precedenti due affermazioni, restando stabili nei quartieri altissimi: un impegno sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare, specie se non si scende in campo con concentrazione e attenzione necessarie, fin dalla prima battuta.

Nuovo confronto con una corregionale invece per la Flv, di scena (ore 18) in quel di Castellaneta. Il sestetto di Tauro domenica ha superato nettamente Cutrofiano, acquisendo tre punti di notevole peso specifico per aumentare le distanze dalla zona pericolo: tuttavia il cammino è ancora lungo, e sarà necessario riuscire a fare risultato in qualsiasi circostanza possibile. L‘influsso benefico del successo contro le salentine andrà sfruttato, anche perché il team tarantino è in ascesa, provenendo da sei vittorie consecutive valse la scalata in settima piazza con 16 punti. Le biancorosse inoltre sono assai temibili sul rettangolo di gioco amico, dato che non quasi un mese fa è uscita sconfitta la capolista Star Volley Bisceglie. Opposte alle ex Morone e Ascensao, le rossogialloblù dovranno adottare una condotta di gara quasi perfetta per venir via con un risultato positivo, la Greenergy ha un buonissimo impianto di squadra e, come detto, la serie utile ha dato grande carica e fiducia nei propri mezzi.