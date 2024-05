Pallavolo Cerignola ed Flv concludono in casa il campionato di serie B2

Si conclude domani, con due appuntamenti casalinghi per le nostre formazioni, il girone I del campionato di serie B2 di volley. Al pala “Dileo”, la Mandwinery Pallavolo Cerignola riceve (ore 18) l’Ancis Villaricca, con il chiaro intento di concludere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi, facendo in modo che la passerella venga accompagnata da un’altra affermazione. Le ragazze di Sgarbi nel precedente turno sono tornate a gioire in trasferta, passando al tie break in quel di Pozzuoli: ottenuti due punti importantissimi ai fini del mantenimento della sesta posizione, attualmente detenuta dalle fucsia. Dall’altra parte, le campane non hanno più da chiedere nulla al torneo, visto il raggiungimento della salvezza grazie al colpo esterno della scorsa settimana su Cutrofiano. Ofantine determinate a chiudere in bellezza un torneo nuovamente ricco di soddisfazioni come quello scorso, confermando una piazza a ridosso delle migliori formazioni del raggruppamento.

Incassata la retrocessione in serie C (la seconda consecutiva), la Flv terminerà mestamente al pala “Tatarella” il proprio cammino, ospitando alle 18 la Co. Ge. Vesuvio Oplonti. Il responso sulla discesa alla categoria inferiore è arrivato con la sconfitta di Benevento con l’Intecservice San Giorgio del Sannio, certificando una nuova stagione del tutto amara e tribolata delle rossogialloblù. Si tratterà di un match ininfluente per le sorti della graduatoria e valido solo per le statistiche: il sestetto di Torre Annunziata infatti ha centrato la seconda casella e conseguentemente staccato il biglietto per la partecipazione ai playoff promozione. In casa Flv si aprirà ora il momento delle riflessioni, volte soprattutto a individuare un progetto dal quale ripartire prossimamente, dopo due campionati assolutamente deludenti e in rare occasioni foriero di spunti positivi.