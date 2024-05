Torna a vincere in trasferta la Mandwinery Pallavolo Cerignola, tie break ok a Pozzuoli

Tornano a vincere in trasferta le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, contro Pozzuoli, vincono al tie-break portando a casa due punti importantissimi per blindare il sesto posto in classifica in attesa dell’ultima gara di sabato prossimo, al PalaDileo, contro Villaricca. Non è stata una gara facile contro le locali flegree che avevano bisogno di punti per conquistare la matematica salvezza e hanno lottato su ogni pallone, dando numerosi grattacapi a Pettinari e Co. nell’arco di tutta la gara. In una gara equilibratissima, la spuntano le fucsia, brave a resistere all’onda d’urto delle giocatrici puteolane e portarsi a casa la vittoria dopo un quinto set a tinte fucsia. Pozzuoli, dal canto proprio, con il punto guadagnato ha centrato l’obiettivo salvezza. Prima dell’ultimo ballo al PalaDileo, le cerignolane occupano la sesta posizione a quota 41 punti in classifica, e davanti al pubblico amico l’occasione per certificare ancora di più la piazza contro un Villaricca già salvo.