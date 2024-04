Pallavolo Cerignola ed Flv entrambe in campo domani nella serie B2 di volley

Va in scena nel weekend la ventiduesima giornata del campionato di serie B2 femminile di volley, con le nostre formazioni impegnate entrambe al sabato, una in casa e l’altra in trasferta. Al pala “Dileo”, la Mandwinery Pallavolo Cerignola riceve (ore 18) l’Intecservice San Giorgio del Sannio: le ragazze di Sgarbi sabato scorso sono state battute 3-1 a Castellaneta, uscendo però dal campo a testa altissima, avendo messo in difficoltà le joniche per tre set, prima del calo vistoso della quarta frazione. Ora l’occasione per tornare a gioire davanti al proprio pubblico, nell’ottica innanzitutto di mantenere l’attuale sesta posizione e al contempo respingere l’assalto delle prossime avversarie. La formazione sannita infatti, è un gradino più in basso (34 punti contro i 35 delle ofantine) ed è reduce dallo stop interno inflitto dalla Faam Matese. Il team campano allenato da Franzese ha ormai virtualmente chiuso il discorso permanenza ed ora l’obiettivo diventa collezionare quanti più punti possibili da qui a fine stagione. Medesima ambizione nutrita dalle fucsia, che specie sul parquet amico hanno fatto registrare risultati importanti ed un andamento assai lusinghiero fra tutte le partecipanti al girone I.

Missione quasi impossibile invece per la Flv, attesa sempre domani (ore 19) dalla dominatrice del raggruppamento, la Star Volley Bisceglie. La sconfitta casalinga nel derby contro Monopoli del precedente turno ha di nuovo complicato e non poco la corsa alla salvezza del sestetto guidato da Castillo, tornato in quartultima piazza e ora alle prese con un impegno dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. Non è bastata la reazione dopo aver perso i primi due set, tie break confermatosi di nuovo fatale, con altri punti preziosi lasciati per strada. La corazzata adriatica continua a registrare numeri impressionanti: 60 punti in classifica, una sola sconfitta subita (peraltro al tiebreak), finalista in coppa Italia di categoria. La squadra di coach Giunta ha inoltre la possibilità di conquistare aritmeticamente il primato con quattro turni di anticipo, dunque non c’è il rischio di rilassamenti o concessioni da parte delle biscegliesi. Dal canto proprio, le rossogialloblù non possono fare altro che appellarsi ad orgoglio e determinazione per provare ad impensierire la capolista, in una tappa del torneo che vede impegni ben più morbidi per le dirette concorrenti al mantenimento del posto in quarta serie.