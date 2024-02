Riprende la serie B2 di volley: Pallavolo Cerignola ed Flv entrambe in trasferta

Messa alle spalle la seconda sosta ravvicinata, il campionato di serie B2 di volley riparte con la prima giornata del girone di ritorno: per le nostre due formazioni, altrettanti impegni in trasferta e con in palio punti molto pesanti. Ad inaugurare il weekend sarà domani la Flv Cerignola, attesa dall’Accademia Benevento (ore 18) in un autentico scontro diretto per la salvezza. Il sestetto allenato da Pino Tauro è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata in casa della forte Co. Ge. Vesuvio Oplonti: malgrado una buona prestazione ed il primo set strappato ad una delle vicecapolista, non si è mossa una classifica che allo stato attuale vedrebbe le ofantine retrocesse in serie C. In terra sannita e in seguito con Villaricca, le rossogialloblù si giocano parecchio del proprio destino, a patto di conquistare punti indispensabili ad accorciare le distanze con le squadre poste ai gradini superiori. L’Accademia Benevento è penultima con 5 punti e ha vinto solo una volta in stagione, ma il team di Ruscello sarà anch’esso motivato ad ottenere la posta in palio, anche perché sul parquet di casa si rende sempre insidioso, come testimonia la sfida trascinata al tie break a metà dicembre con la Pallavolo Cerignola. La Flv non può sbagliare e servirà una prestazione di spessore e di tenuta soprattutto mentale, unita a grinta e determinazione, indispensabili per centrare il traguardo della permanenza.

Viaggio in Campania anche per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, di scena domenica (ore 18) a Piedimonte Matese per affrontare la Faam. Le ragazze di Francesco Sgarbi nel turno precedente alla pausa sono state sconfitte 3-0 da Villaricca, interrompendo così la serie di quattro affermazioni consecutive. Il risultato negativo ha comportato l’arretramento in quarta piazza nella graduatoria, tuttavia non cambia il giudizio assolutamente positivo sul torneo condotto finora dalle fucsia. Il match si presenta ostico, poiché le casertane di coach Scappaticcio sono seste con 23 punti ed un bilancio di otto successi e cinque stop: dopo un inizio a marce ridotte, la Faam ha intrapreso la risalita e proviene da un paio di 3-0 rifilati alle compagini beneventane. D’Arco, Ascensao e Pagliaroli fra le atlete da tenere d’occhio, in un organico complessivamente dotato di valori sicuramente non di poco conto. Colucci e compagne proveranno ad invertire un trend che vede la Mandwinery piuttosto incostante lontano dal pala “Dileo”, in ogni caso ci si attende un confronto serrato e non privo di emozioni, considerando alcune delle protagoniste nel rettangolo di gioco.