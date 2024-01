Vertice e bassa classifica si intrecciano nelle sfide dell’ultimo turno del girone d’andata di B2

Nell’ultima giornata di andata del girone I di serie B2, vicende di altissima e bassa classifica si intrecciano per la formazioni cerignolane, entrambe in campo domani e in trasferta. La Mandwinery Pallavolo Cerignola è attesa (ore 17) dall’Ancis Villaricca, con lo scopo di archiviare la prima metà di torneo ancor più a pieni voti. Nel precedente turno, le ragazze di Sgarbi hanno liquidato la Pallavolo Pozzuoli, incassando altri tre punti buoni per inserirsi nel terzetto alle spalle della capolista Star Volley Bisceglie. La serie aperta di vittorie consecutive è giunta a quota quattro, autostima e fiducia all’interno del gruppo ad alti livelli per puntare a raggiungere un piazzamento playoff. Le campane arrivano all’appuntamento sulla scorta del successo su Cutrofiano e il relativo aggancio al quintultimo posto, che vale la permanenza. Il team di Borghesio può vantare alcune individualità di tutto rispetto come Imbimbo, De Santis, Guida e cercherà di sfruttare al meglio gli spazi ridotti della location del match. Da parte sua, la Mandwinery dovrà trovare rapidamente i giusti riferimenti, per poi spiegare le proprie qualità in fase offensiva coordinando la difesa guidata dall’ottimo libero Adorni.

Viaggio in Campania anche per la Flv, impegnata a Torre Annunziata contro la Co. Ge. Vesuvio Oplonti (ore 17.30). Non l’avversario ideale per ripartire dopo lo stop interno subito domenica scorsa da San Giorgio del Sannio, una occasione mancata per poter tenere il margine sulla zona rossa. Il sestetto di Pino Tauro è atteso da un compito più che arduo, perché le oplontine assieme alla Pallavolo Cerignola e ad Altamura sono seconde e vogliono riscattare la sconfitta maturata al tie break contro le murgiane. La rosa a disposizione di Alminni è fra i più quotati del lotto, per cui le rossogialloblù dovranno impegnarsi a fondo e ridurre al minimo le sbavature per provare ad impensierire le rivali, in una gara che resta comunque più che proibitiva. Da ora in poi, ogni dettaglio può fare la differenza ai fini della classifica (anche un set conquistato pur se con un risultato negativo), la Flv ha l’obbligo necessario di tirar fuori grinta e carattere in ciascuna occasione, altrimenti si complicherebbe e non poco il discorso verso il traguardo di una salvezza tutta da conquistare.