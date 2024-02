Pallavolo Cerignola affronta la capolista Star Volley Bisceglie, nuova sfida salvezza per la Flv

Un sabato importante e denso di emozioni, quello che attende le due formazioni cerignolane nella terza giornata di ritorno del girone I di serie B2. Una impegnata in casa, l’altra in trasferta per incroci stimolanti e dall’elevato peso specifico. Il big match andrà in scena al pala “Dileo”, con la Mandwinery Pallavolo Cerignola che ospiterà la capolista Star Volley Bisceglie (prima battuta alle ore 18). Per le ragazze di Sgarbi sarà il secondo appuntamento casalingo consecutivo, dopo la facile affermazione sul fanalino di coda Volare Benevento, occasione in cui il tecnico ha potuto ruotare tutte le giocatrici della rosa. Con la spinta e il calore del proprio pubblico, le fucsia proveranno a rallentare la corsa del team adriatico, dominatore fino a questo punto della stagione. Sono 43 i punti totalizzati (+8 sulla più immediata inseguitrice), una sola sconfitta e l’accesso anche alla final four di coppa Italia: dati che indicano il valore della corazzata biscegliese, guidata in panchina da Giunta e che può vantare giocatrici del calibro di Kostadinova, Haliti, Mileno, Murri, Civardi solo per fare qualche esempio. Altomonte e compagne proveranno a sfruttare il fattore campo (una sola sconfitta, peraltro al quinto set contro Castellaneta) per ottenere un risultato positivo: di certo la Mandwinery impiegherà tutte le energie a disposizione rivolte a tale scopo.

Sempre domani e alle 18, la Flv Cerignola renderà visita alla Pallavolo Pozzuoli, in un nuovo confronto importante in ottica salvezza. Sarà il debutto in panchina per il neocoach Ivan Castillo, la cui esperienza e piglio deciso possono essere le chiavi utili a centrare l’obiettivo della permanenza. Le rossogialloblù arrivano dalla bella e indispensabile vittoria su Villaricca, che ha accorciato le distanze dalle dirette concorrenti e fatto tornare un po’ di sereno dopo quattro sconfitte consecutive. A dividere il rettangolo di gioco una squadra sempre battuta nelle ultime quattro uscite e a quota 21 in graduatoria: le campane saranno determinate a invertire la rotta e aumentare le distanze, per cui sarà fondamentale approcciare alla contesa con la massima determinazione e concentrazione. Pur se con una sola settimana di lavoro e una conoscenza ancora preliminare con il nuovo allenatore, la Flv deve cercare di proseguire sull’onda dell’autostima derivata dal precedente successo: se si infilassero prestazioni e punti in serie, il torneo potrebbe assumere una connotazione meno tribolata.