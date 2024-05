Il cerignolano Sergio Scarpetta si conferma campione del mondo di dama inglese

Sergio Scarpetta si è confermato campione del mondo nella Dama Inglese specialità 3-move. Si è concluso infatti il match per l’assegnazione del titolo mondiale fra l’ingegnere cerignolano e l’americano Alex Moiseyev, due grandissimi e pluridecorati campioni. Scarpetta ha prevalso con il punteggio di 33 a 23 (6 vittorie, 1 sconfitta, 21 pareggi), confermando il titolo di cui era attualmente il detentore proprio contro lo stesso sfidante (nel 2022) e sempre nella stessa location, ovvero Petal (Mississippi, Usa), considerata il “Tempio della Dama”. Altissimo il livello delle partite disputate, trasmesse in diretta streaming sui canali social della Federdama e grande anche il fair play fra i due Maestri. Una festa per la Dama, e per lo Sport, nell’anno del Centenario della Federazione Italiana, che così ha commentato il trionfo: «Grazie Sergio, siamo orgogliosi di Te!». Si arricchisce di un ulteriore alloro il già strepitoso palmares di Sergio Scarpetta, che conquistò il suo primo titolo iridato nel 2014, allorquando ebbe la meglio sul Maestro Ron King della Barbados: ancora una volta ha portato in alto il nome della città di Cerignola.