Chi vincerà l’Europa League?

Ci siamo: l’Europa League, seconda competizione calcistica europea per club in ordine d’importanza, è ormai entrata nel vivo con il lotto delle migliori quattro. Le due sfide in semifinale saranno Marsiglia-Atalanta e Roma-Bayer Leverkusen: l’andata si giocherà il 2 maggio, il ritorno esattamente una settimana dopo. Il 9 maggio, dunque, sapremo quale sarà la finale di scena all’Aviva Stadium di Dublino per decidere il club che succederà al Siviglia, vincente l’anno scorso in finale contro la Roma. In questo articolo diamo uno sguardo alle favorite e alle varie quote, con l’aiuto dei pronostici di scommesse24.net.

Il Bayer Leverkusen è la squadra da battere?

Il Bayer Leverkusen, fra le quattro squadre rimaste in corsa per il titolo, è l’unica ad averlo già vinto: correva la stagione 1987-88, le Aspirine rimontarono l’Espanyol nella finale di ritorno e vinsero 3-2 ai calci di rigore. Quest’anno, il Bayer Leverkusen ha vinto per la prima volta il campionato tedesco, ponendo fine alla lunghissima egemonia del Bayern Monaco, e sta scrivendo una pagina memorabile di storia del calcio con una striscia d’imbattibilità in partite ufficiali che dura da oltre quaranta match. Comprensibilmente, per i bookmakers è la candidata numero uno alla vittoria finale: la quota, per la squadra di Xabi Alonso, oscilla tra 1,75 e 2,00. Il passaggio del turno con la Roma, invece, paga circa 1,40.

Capitolo Atalanta: la prima outsider

Fino a qualche settimana fa, la quota dell’Atalanta era decisamente più alta. Oggi, però, anche i bookmakers mostrano grande fiducia: il fatto di aver eliminato il Liverpool, inizialmente favorito sin dall’inizio della competizione, ha aperto scenari del tutto nuovi per la squadra di Gian Piero Gasperini. Dopo lo 0-3 clamoroso di Anfield, l’Atalanta ha difeso il risultato con una sconfitta indolore in casa (0-1). Trascinati da Scamacca e Koopmeiners, oggi i bergamaschi sono la seconda favorita: la vittoria finale paga 4,00, il passaggio del turno contro il Marsiglia viene proposto, invece, intorno a 1,50.

La Roma e la buona tradizione europea negli ultimi anni

Guardando i risultati della Roma negli ultimi anni, sembra strano che la quota sia così alta. Dopo il trionfo in Conference League del 2021-22 e la sfortunata sconfitta in finale di Europa League contro la regina della competizione, il Siviglia, i giallorossi hanno trovato conferme con un’altra semifinale europea, dopo aver eliminato nel derby italiano il Milan. La Roma vincente a Dublino paga tra 4,75 e 6,00 volte la posta, complice la semifinale apparentemente proibitiva con gli invincibili del Bayer Leverkusen. Curiosamente, un anno fa anche un anno fa la semifinale fu Roma-Bayer e vinsero i giallorossi. Quest’anno, però, la quota del passaggio del turno è più alta: fra 2,90 e 3,00.

Il Marsiglia sembra la più debole fra le quattro

Il Marsiglia è una delle squadre nobili del calcio europeo, nonostante gli ultimi anni siano stati avari di soddisfazioni. L’OM è ottavo in campionato, ha eliminato due squadre ritenute tra le papabili per arrivare in fondo alla competizione (Villarreal e Benfica, quest’ultima ai calci di rigore), ma sembra quella meno attesa per il trionfo a Dublino, con una quota che oscilla fra 9,00 e 10,00. La squadra di Gasset, attualmente fuori dai piazzamenti europei in campionato, potrebbe andare all-in sull’Europa, cercando di ribaltare il pronostico anche contro l’Atalanta: il passaggio del turno dei francesi a scapito dei bergamaschi è quotato fra 2,50 e 2,60.

Le coppie di finaliste

Per cercare di avere un quadro ancor più completo su cosa aspettarci dagli atti conclusivi dell’Europa League 2023-24, possiamo dare uno sguardo alle quote delle accoppiate in finale. Quelle più probabili per i bookies vedono il Bayer Leverkusen a Dublino: Atalanta-Bayer è proposta a 1,80, Marsiglia-Bayer circa 3,25, a riprova della grande fiducia intorno alle Aspirine di Xabi Alonso. In altre parole, i bookmakers sembrano suggerire che un passaggio del turno da parte della Roma debba considerarsi una vera e propria impresa: una finale tutta italiana fra giallorossi e nerazzurri è quotata intorno a 5,50, mentre il passaggio del turno di entrambe le sfavorite in semifinale, ovvero una finale Roma-Marsiglia, viene proposto a 10,00. Fra pochi giorni, ovviamente, potremo avere un quadro più chiaro. Il Bayer giocherà a Roma, dove è considerato favorito nonostante la sconfitta dello scorso anno, mentre si prevede grande equilibrio in Francia, dove si giocherà l’andata fra Marsiglia e Atalanta.