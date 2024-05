Si chiude con successo la stagione del Roma Teatro di Cerignola

Con lo spettacolo ‘So’ Pep’ del comico Peppe Iodice si chiude domenica 5 maggio la stagione teatrale del Roma di Cerignola. Undici spettacoli che in sette mesi hanno soddisfatto il numeroso pubblico tra commedie, prosa, grandi classici e tanta buona musica. “Siamo molto contenti di questa stagione – dichiara Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro. Non c’è nulla di più bello che vedere uscire dalla sala gente divertita, felice e pronta a riflettere su messaggi lanciati dal palco. Il nostro teatro è diventato un luogo di aggregazione e un punto di riferimento culturale per la città di Cerignola. L’entusiasmo e la fiducia del pubblico ci ripagano del duro lavoro e ci invogliano a fare sempre meglio per un territorio difficile ma che ha tanto bisogno di guardare al futuro. Lì dove il sole della cultura è basso, anche i nani sembrano giganti”.

Tra le novità tanto apprezzate di quest’anno anche la Stagione per Famiglie che si è ben integrata con quella che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi del panorama teatrale italiano. “Avvicinare le nuove generazioni al teatro e creare un pubblico nuovo – aggiunge Simona Sala – è una missione nella quale crediamo fermamente, proprio come il Comune di Cerignola a cui va il mio personale ringraziamento per il supporto datoci con l’acquisto di tanti biglietti. Il più grande grazie va al nostro meraviglioso pubblico e agli sponsor che ancora una volta hanno creduto in noi, investendo sulla cultura”.

Sarà l’ironia lo strumento usato per esorcizzare le preoccupazioni, le perplessità e le paure della vita quotidiana, nell’ultimo spettacolo della stagione che porterà a Cerignola il “terapeuta della risata verace” Peppe Iodice. Scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli per la regia di Francesco Mastandrea, So’ Pep andrà in scena domenica 5 maggio alle 19.30. I biglietti sono acquistabili sul sito www.romateatrocinema e su ticketone.