“Scrivo per…” far rimuovere rifiuti pericolosi nelle complanari della periferia di Cerignola | Foto

Nuovo appuntamento della rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei cittadini: oggi trattiamo un tema già conosciuto e allo stesso tempo delicato, quale l’abbandono e la combustione di rifiuti ingombranti nelle strade rurali e complanari della periferia di Cerignola. Una nostra lettrice, Ange, ha inviato in redazione una serie di foto assai esplicative, con l’auspicio che tali cumuli di rifiuti vengano al più presto rimossi per evitare l’accensione di roghi che infestino con il cattivo odore quasi tutto il territorio comunale. Di seguito la lettera integrale.

Spettabile redazione, scrivo per: raccontare lo scempio che si sta consumando nelle strade di periferia della città di Cerignola, strade rurali e complanari. Come ben noto, da metà ottobre 2020 è iniziata la raccolta differenziata nel comune di Cerignola, finalmente verrebbe da dire, ma quello che si sta verificando nelle strade di periferia e soprattutto lungo le arterie delle complanari che costeggiano la strada SS16, è davvero preoccupante…In particolare stanno sversando numerosi rifiuti ingombranti e non solo (materassi e mobilio vecchi, numerosi pneumatici, buste di spazzatura, residui di scarto di lavori edili come vasche da bagno, sanitari ecc., parti di carrozzeria e meccanica, plastiche e molto altro) che speriamo non siano rifiuti tossici. Il dato preoccupante è che alla sera tali rifiuti spesso vengono bruciati e la combustione sprigiona diossina, che alla fine viene respirata da tutti coloro che abitano nelle vicinanze. Non sappiamo a chi spetti la competenza a rimuovere immediatamente quei rifiuti, ma con l’occasione vi ringraziamo anticipatamente se riusciste ad aiutarci a farli rimuovere, perché alla sera si avvertono odori nauseabondi di puzza di bruciato di plastiche e gomme e residui vari. Le foto riguardano la complanare denominata via vecchia Barletta, percorribile in zona San Samuele da via Monte Pollino. A seguire altre foto che riguardano la complanare di via Padula. Aiutateci a rimuovere quei rifiuti: prima si tolgono meglio è, per la salute pubblica di tutti i cittadini che devono respirare sostanze tossiche sprigionate dalla combustione di questi materiali. è un fenomeno preoccupante cui servono provvedimenti urgenti.

Questo slideshow richiede JavaScript.