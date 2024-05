Via ai playoff, il bis Cerignola-Giugliano apre il cammino dei gialloblù

Parte domani sera la seconda avventura consecutiva dell’Audace Cerignola nei playoff di serie C: avversario al “Monterisi” sarà di nuovo il Giugliano. Per una coincidenza più unica che rara infatti, anche quest’anno la fase degli spareggi promozione inizierà con la stessa formazione con la quale si è chiusa la regular season: a maggio 2023 si affrontò la Juve Stabia. Nel match del 27 aprile scorso, i ragazzi di Giuseppe Raffaele hanno prevalso 3-0, conquistando la settima piazza finale e scavalcando al contempo tre formazioni in classifica. Il raggiungimento di tale traguardo per il secondo torneo consecutivo riveste una importanza rilevante per la realtà ofantina, anche perché solo qualche settimana fa la missione sembrava in forte dubbio. Invece, il crescendo finale dei gialloblù e tre vittorie consecutive hanno permesso di entrare nel novero delle partecipanti. Entusiasmo, stato di forma ottimo e convinzione nei propri mezzi: il Cerignola si avvicina all’appendice di campionato col desiderio di effettuare il più lungo cammino possibile, rispettando sempre e comunque qualsiasi avversario. Il team del presidente Nicola Grieco ha voglia di confermarsi ad alti livelli, contando su un gruppo coeso e rivitalizzato dalla nuova gestione tecnica, desideroso di evidenziare le qualità di cui dispone e non sempre espresse sul rettangolo verde. Di sicuro non si speculerà sulla possibilità del doppio risultato, l’Audace si batterà come al solito per vincere ed esibire il bel gioco degli ultimi tempi.

Tranne per i soli Ruggiero e Bezzon, il mister siciliano dovrebbe avere tutti a disposizione: rientrano dalla squalifica Krapikas e Tascone, con il primo a giocarsi il posto fra i pali con Barosi e il secondo pronto a riprendersi il suo ruolo di interno destro. Il resto della formazione dovrebbe essere confermato, dato ormai il pieno collaudo degli interpreti: coppia fissa in avanti Vuthaj-D’Andrea, con l’attaccante romano reduce da ben cinque centri nelle ultime tre uscite.

É alla prima partecipazione ai playoff il Giugliano, che ha concluso la regular season a 53 punti come le ‘cicogne’ ma con gli scontri diretti a sfavore. La squadra guidata da Bertotto non proviene da un periodo particolarmente proficuo (un punto in quattro turni), ma sicuramente sarà animata dal desiderio di rivalsa e di riscatto in relazione all’esibizione di dieci giorni fa, in cui poco o nulla è riuscito. Tanto più che i campani per avanzare hanno solo un risultato a disposizione, quindi proveranno a rendersi più incisivi in prima linea e limitare errori e sbavature nella retroguardia. I ‘tigrotti’ dovrebbero recuperare Ciuferri e Balde nel reparto avanzato, scontata la squalifica è a disposizione De Rosa in mediana. Il modulo sarà ancora il 4-3-3, con Salvemini terminale offensivo.

Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ubaldi, della sezione di Roma 1, alla seconda presenza con l’Audace in stagione, dopo la trasferta ad Avellino. Altra novità assoluta per l’impianto di via Napoli sarà l’impiego del Var, previsto dalla Lega Pro in ciascun confronto dei playoff. Si gioca sulla distanza dei 90′, in caso di parità ad avanzare al turno successivo sarà il Cerignola, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season.