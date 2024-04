Flv Cerignola cede in casa con onore al Castellaneta (1-3)

Nella sfida valida per la 24^ e terzultima giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola ha ceduto al pala “Tatarella” 1-3 alla Greenergy Castellaneta (16-25; 25-22; 15-25; 23-25 i parziali). Senza capitan Viscito e Sollecito, coach Castillo schiera il 6+1 con Puro in regia e la giovane Lupi opposto; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Di Schiena libero. Nel primo set, le tarantine prendono subito un buon margine e via via lo ampliano, mandando le squadre al cambio di campo. Nella seconda frazione, ancora al comando la formazione ospite fino all’11-14, poi tornano sotto le ofantine che agganciano le rivali ingaggiando una lotta punto a punto: sorpasso sul 19-18 ed è in seguito un ace di Piarulli a pareggiare i conti. Nel terzo periodo dopo una fase equilibrata, Castellaneta piazza l’allungo nella parte centrale, servendosi delle sue attaccanti e in particolar modo dell’ex Morone. Ci si gioca la sfida nel quarto parziale, in cui Castillo impiega l’altra baby Arcieri per Lupi: la Greenergy prende tre lunghezze di margine, ma la Flv rimane a contatto e aggancia la parità a quota 18 con un muro di Piarulli e un attacco di Trabucco. Il team di Narracci si porta sul 20-23, le rossogialloblù rimontano lo scarto sospinte da Chiesa, ma poi lo sprint finale premia le ospiti.

Una sfida che ha lasciato parecchio amaro in bocca, perché poteva configurarsi almeno la possibilità di andare al tie break e conquistare qualcosa di vitale nella corsa salvezza. Restano immutate le distanze dal quintultimo posto (due punti), per la Flv ora diventa assolutamente determinante il match in trasferta di sabato prossimo contro il San Giorgio: obbligatorio fare risultato per giocarsi tutto all’ultimo turno.