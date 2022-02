“Amici”, la ballerina cerignolana Serena Carella approda al serale

Nella fase finale di “Amici”, il popolare talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventunesima edizione, ci sarà anche Cerignola. A rappresentarla, in prima serata su Canale 5, la giovanissima ballerina Serena Carella, entrata nella classe più conosciuta d’Italia lo scorso 19 settembre. Innamorata della danza fin dalla tenera età, fa parte di una compagnia di ballo francese (la Compagnia Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania) frequentando anche la scuola KlediDance. I primi passi nell’ambiente sono stati mossi però nella sua Cerignola, presso la scuola Scarpette Rosa diretta da Maria Rosa Carretta.

Il suo ingresso nella classe è stato fortemente voluto dall’insegnante Raimondo Todaro. E se l’ex volto noto di “Ballando con le stelle” ha creduto fin da subito in lei, non lo stesso si può dire di Alessandra Celentano, le cui vedute sono decisamente diverse. Tuttavia, il percorso intrapreso da Serena in questi mesi all’interno della scuola ha fatto registrare una evidente crescita, tale da far ricredere alcuni dei quali all’inizio avevano palesato delle perplessità, com’è possibile dedurre anche sondando gli umori sui social. Sta di fatto che, dopo l’ingresso ottenuto ad inizio anno, Serena ha tagliato un altro importante traguardo, essendo arrivata alla fase saliente del programma. Un traguardo che porta prestigio ed orgoglio anche alla città di Cerignola che, dal mese prossimo, sosterrà con calore la sua giovane concittadina in prima serata in una delle trasmissioni che ha fatto la storia recente della televisione italiana. A Serena un convinto “In bocca al lupo” anche da parte della redazione de lanotiziaweb.it.