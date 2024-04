Sviluppo sociale del territorio: il Comune di Cerignola si candida con progetti da 8 milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Cerignola ha deciso di partecipare al programma europeo “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” con progetti del valore complessivo di circa 8 milioni di euro, tra fondi FESR e FSE. In stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione-Agenzia per la Coesione Territoriale, il Comune ha avviato il processo di co-progettazione e partecipazione allargata con l’obiettivo di realizzare azioni concrete nell’ambito delle Priorità 5 e 6 del Programma Operativo Nazionale, rivolte a nuovi servizi ed infrastrutture per l’inclusione sociale. Le proposte dell’amministrazione Comunale riflettono un approccio innovativo e mirato alle esigenze del territorio.

Tra queste, si evidenzia l’introduzione dell’educativa di strada, un’iniziativa volta a coinvolgere i giovani a rischio di devianza ed esclusione sociale che si svolge direttamente nei loro luoghi di vita e di aggregazione, attraverso percorsi formativi e di socializzazione. Novità importante è la creazione del mercato solidale, un servizio di distribuzione di beni di prima necessità accessibile gratuitamente ai beneficiari. Varie sono le proposte progettuali che promuovono l’accessibilità, le pari opportunità e la non discriminazione, sostenendo l’autoimprenditorialità e favorendo l’inclusione sociale all’interno delle attività commerciali della nostra Città. Gli interventi infrastrutturali proposti interesseranno l’ex Carcere nel quartiere Sant’Antonio, la realizzazione di un Polo per le famiglie nel quartiere Torricelli; previsti interventi anche presso Palazzo Fornari e Borgo Libertà, che ospiteranno infrastrutture sociali.

Le proposte sono in fase di valutazione presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Una volta completata l’istruttoria, il Comune avvierà un’ulteriore attività di co-progettazione con gli enti del Terzo Settore per garantire la condivisione e l’efficacia dei progetti. “Le proposte mirano a migliorare la vita dei cerignolani e a promuovere l’inclusione sociale nel nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante percorso, in particolare gli assessori e gli uffici, ed invito la comunità a continuare a partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore per Cerignola”, commenta soddisfatto il sindaco Francesco Bonito.