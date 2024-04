Ferimento di due fratelli a Canosa: arrestato dai carabinieri un 20enne di Cerignola

È stato arrestato il presunto responsabile dell’accoltellamento di due fratelli avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Canosa di Puglia. Al culmine di una lite per motivi sentimentali, un 20enne cerignolano avrebbe colpito con un coltello a serramanico con lama lunga 18 centimetri i due fratelli per poi darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto davanti a un bar del comune in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sul posto si sono recati i carabinieri e il personale del 118. I due ragazzi feriti sono stati trasportati in ospedale: il primo ad Andria ed è stato dimesso, mentre il secondo è ricoverato in gravi condizioni a Barletta. Il coltello, invece, è stato trovato su un tavolino del bar e sottoposto a sequestro. I militari si sono avvalsi dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del bar e hanno individuato il presunto responsabile nel 20enne di Cerignola, arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi, e condotto in carcere a Trani.