La beffa quasi all’ultimo secondo, un Audace Cerignola stoico cede 1-0 ad Avellino

La prima sconfitta in campionato giunge nella maniera più amara e beffarda per l’Audace Cerignola, ridotto in dieci uomini per oltre un’ora. L’Avellino praticamente a recupero scaduto riesce a trovare il gol vittoria, interrompendo così anche l’inviolabilità della porta gialloblù. Non è servita una prova di grande tempra, un Trezza superlativo in più circostanze per lasciare invariato il risultato di partenza. Una sola novità per Tisci in formazione: Rizzo agisce come terzino destro in luogo di Russo, in avanti confermati D’Ausilio e D’Andrea alle spalle di Malcore. Pazienza vara un 3-4-1-2, con Rigione in difesa e Lores Varela a supportare il duo offensivo Gori-Sgarbi. Partenza di personalità da parte degli ofantini: Ghidotti interviene in doppia battuta su un tirocross dalla destra, una ripartenza ben orchestrata viene conclusa con un destro alto da Tascone. A metà primo tempo primo squillo dei padroni di casa: Palmiero di potenza dalla media distanza ma centrale, Krapikas oppone i pugni. Al 25’ una leggerezza in retropassaggio di testa di Ligi quasi non viene capitalizzata da Gori, che scivola al momento della battuta a rete. Svolta nel match poco prima della mezzora: l’Audace si fa trovare scoperto su un contropiede, Krapikas esce su Sgarbi all’altezza della trequarti ma tocca la sfera con la mano; rosso estratto dall’arbitro e Malcore fa posto a Trezza. Tre giri di lancette più tardi, Cancellotti confeziona un cross perfetto per Gori, la cui torsione aerea termina di un soffio a lato per l’ultima annotazione di una frazione inaugurale tenutasi a sprazzi e caratterizzata più per l’agonismo.

Trezza si disimpegna bene sulla rasoiata da lontano di Ricciardi nelle prime fasi della ripresa, l’azione di attacco dei biancoverdi si scontra con il sacrificio e la determinazione degli ospiti. Lores Varela indirizza alto da posizione defilata, Marconi inzucca di poco largo fra il 71′ e il 72′. Tisci inserisce Sosa e Coccia per gli stremati D’Andrea e D’Ausilio, costretto al contenimento e al dispendio di energie, il Cerignola però nel finale perde un po’ le misure dei reparti e a quel punto Trezza diventa muro quasi insuperabile: il classe 2002 nega magistralmente il vantaggio nell’ordine a Sgarbi, D’Angelo, Marconi e Gori nello spicchio conclusivo di gara. Ma al 96’, su filtrante dalla destra, la difesa si perde Ricciardi, che trova sottomisura lo spiraglio giusto per infilare la rete partita.

Pur se senza punti, le ‘cicogne’ hanno dato prova di enorme carattere e determinazione, è mancato davvero poco per uscire indenni anche dal “Partenio-Lombardi”. A testa alta e la consapevolezza di essersela giocata ampiamente malgrado l’inferiorità numerica in casa di una delle pretendenti alla promozione, nel prossimo impegno domenica si riceverà al “Monterisi” la Casertana.

AVELLINO-AUDACE CERIGNOLA 1-0

Avellino (3-4-1-2): Ghidotti, Benedetti, Rigione (56’ D’Angelo), Mulè, Cancellotti (56’ Marconi), Armellino, Palmiero (75’ Pezzella), Ricciardi, Lores Varela (75’ Sannipoli), Gori (93’ Tozaj), Sgarbi. A disposizione: Pane, Pizzella, Falbo, Maisto, Dall’Oglio, Casarini. Allenatore: Michele Pazienza.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Rizzo, Martinelli, Ligi, Tentardini, Tascone (92’ Neglia), Capomaggio, Ruggiero (92’ Vitale), D’Ausilio (74’ Coccia), D’Andrea (74’ Sosa), Malcore (31’ Trezza). A disposizione: Fares, Russo, Allegrini, Prati, De Luca, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci.

Rete: 96’ Ricciardi.

Ammoniti: Mulè, Ricciardi (AV); Martinelli, Sosa (AC). Espulso: Krapikas (AC) al 29’.

Angoli: 11-3. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 1’ pt, 9’ st.

Arbitro: Ubaldi (Roma 1). Assistenti: Iacovacci (Latina)-Boggiani (Monza). Quarto ufficiale: Aronne (Roma 1).