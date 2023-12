Marcia per la Pace: appuntamento a Cerignola il 30 dicembre

Papa Francesco, nel suo Messaggio per la Pace, invita le comunità cristiane a riflettere su un argomento di estrema rilevanza: “Intelligenza artificiale e pace”. Scrive il Santo Padre: “I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell’informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell’armonia tra i popoli. È pertanto necessario porsi alcune domande urgenti. Quali saranno le conseguenze, a medio e a lungo termine, delle nuove tecnologie digitali? E quale impatto avranno sulla vita degli individui e della società, sulla stabilità internazionale e sulla pace?”.

La nostra comunità diocesana accoglie l’invito del Pontefice e si lascia provocare dalle sue parole. Per tale ragione, sabato, 30 dicembre 2023, a partire dalle ore 16, con raduno sul piazzale antistante la Scuola Media “Padre Pio”, le associazioni, le parrocchie e i movimenti sono invitati a partecipare alla Marcia per la Pace. Ogni gruppo, associazione, parrocchia, durante il percorso, potrà animare la Marcia con canti e slogan, striscioni e cartelloni. Tutti siamo chiamati a camminare per testimoniare che la pace è possibile: uomini, donne, ragazzi e bambini insieme possiamo essere segno di cambiamento per il nostro territorio, accogliendo l’invito di papa Francesco a farci “artigiani di pace”.