Mercoledì 22 novembre inaugurazione del centro polivalente per minori “don Bosco” a Cerignola

Il 22 novembre 2023, alle ore 17.00, verrà inaugurato il centro polivalente per minori “don Bosco” gestito dall’Associazione di promozione sociale “I sogni di don Bosco”. Una realtà educativa collocata all’interno del quartiere “Scarafone” della città di Cerignola, parte viva e integrante dell’opera salesiana e del suo oratorio, che si pone come obiettivo quello di ampliare i servizi educativi rivolti ai minori e alle famiglie del quartiere e della città. Il centro polivalente “don Bosco” è già realtà operante dal 28 settembre 2023, e che vede frequentare quotidianamente circa 50 minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Diverse sono le attività che in questo periodo sono state realizzate: attività didattiche, educative, creative e sportive. Una molteplicità di laboratori condotti da educatori, pedagogisti, i quali hanno a cuore un solo fine: il benessere emotivo e la crescita educativa dei ragazzi.

Per questo – dice il presidente dell’Aps, don Fabio Dalessandro -, crediamo fortemente che il nostro centro polivalente “don Bosco” sia, anzi, è una scommessa educativa che si fa realtà per tante bambine, ragazzi, giovani e loro famiglie. Un periodo complesso, in cui la cronaca nera ci rimanda a situazioni di ragazzi vittime di bullismo; il nostro spazio educativo vuole, invece, porsi come luogo in cui recuperare il “desiderio” di stare insieme, il valore dell’amicizia e del SOGNO. Allora, l’inaugurazione sarà un momento di festa, ma allo stesso tempo di riflessione sul tema: “Tu vedi più lontano di me. La nascita del centro polivalente “don Bosco” come spazio per incontrarsi e sognare: sfide e prospettive”.

Un momento che vedrà il coinvolgimento del mondo istituzionale regionale e locale: l’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, il Sindaco di Cerignola Bonito, l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Dibisceglia e altri esperti del mondo dell’educazione con i quali focalizzare l’attenzione sul “sogno” e se questo possa rappresentare un tema generatore dell’educazione. A chiudere, ci sarà il superiore dei salesiani dell’Italia Meridionale don Gianpaolo Roma il quale darà linee e prospettive educative e pedagogiche in tal senso. Queste sono le occasioni in cui spalancare le porte dei propri servizi, aprendo a nuove progettualità.