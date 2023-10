“Orientarsi al mercato del lavoro nel settore vitivinicolo”, svolto il Job Day a cura di Formamente

Si è tenuto lo scorso 19 ottobre, il Job Day promosso dall’ente di formazione professionale “Formamente” di Cerignola sul tema “Il vino tra storia, presente e futuro. Esplorare le opportunità di carriera nel mondo del vino”. L’appuntamento, nella cornice della sala consiliare di Palazzo di Città a Cerignola, ha visto la partecipazione in qualità di relatori, di Domenico Carbone, storico locale autore di numerose pubblicazioni, Gabriele Romagnuolo, presidente dell’Ats “Rosso di Cerignola Doc”, Vincenzo Pugliese, rappresentante legale della Cooperativa “Altereco”, l’enologo Marco Caiaffa e Rosario Didonna, titolare dell’hostaria “U’Vulesce-Vino e Cucina”. Un evento finalizzato a fornire informazioni e strumenti utili per sostenere le scelte di formazione e lavoro, in sintonia con le vocazioni e opportunità del territorio, che ha fornito utili spunti di riflessione alla platea di partecipanti, compresa una rappresentanza delle classi terminali dell’Istituto Tecnico Agrario “Pavoncelli” di Cerignola intervenuta.

Il confronto ha preso il via dalla ricostruzione delle origini della viticoltura e la strategica rilevanza geografica del centro ofantino, sapientemente condotta dal professor Carbone, per poi passare agli aspetti legali, come l’accesso ai finanziamenti e le forme di cooperazione, illustrati dall’avvocato Romagnuolo. L’enologo Caiaffa ha confidato le difficoltà di un impegno profuso nello scardinamento dell’idea del vino da taglio per la promozione della dignità dalla produzione di un prodotto enologico che ambisca ai circuiti del marketing. Nel dettaglio delle buone prassi, Pugliese ha raccontato l’esperienza di produzione agroalimentare (olio, olive, conserve, passate di pomodoro e altro ancora) sorta dal riuso sociale di un bene confiscato alla mafia in cui si imbottiglia il Nero di Troia “Franco”, dedicato alla memoria di Francesco Marcone, ucciso dalla mafia a Foggia per aver denunciato una rete criminale, e Didonna ha sottolineato l’imprescindibilità di una sapiente comunicazione del buon vino e del buon cibo, come indispensabile canale di diffusione e promozione della cultura.

Il “Job Day” è solo una delle misure del programma regionale sperimentale “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” in scadenza il prossimo novembre, che “Formamente” ha realizzato, contestualmente alla promozione degli “Orientation Labs” e “Orientation Desk”, nell’ambito del progetto “Work Days”, con altri enti omologhi del territorio, in un partenariato che vede capofila il Comune di Cerignola, con la finalità di creare reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio. Un obiettivo che l’ente di formazione professionale di via Mestre, nel suo privato, mette in pratica con un’offerta didattica specializzata nei corsi di qualifica per le figure richieste dal mercato del lavoro, ma anche “attraverso la progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi creati ad hoc per soddisfare le esigenze formative più varie, attraverso strumenti efficaci ed innovativi”, come riferito dal rappresentante legale Luigi Fratepietro.

Questo slideshow richiede JavaScript.