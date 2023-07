“Una finestra sulla città”, il 14 luglio convegno sul Teatro Mercadante di Cerignola

– Dott. Luca Gasparro, Presidente dell’Associazione Art&fatti

– Avv. Gabriele Romagnuolo, Presidente dell’Associazione Il Titolo

– Prof.ssa Stefania Matrella, docente di Storia dell’Arte

– Arch Valentina Basanisi, rappresentante del gruppo di Progettisti incaricati del Restauro del Teatro Mercadante

– Ing. Marco Marinaro, rappresentante del gruppo di Progettisti incaricati del Restauro del Teatro Mercadante.

Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il passato e il futuro di questo gioiello architettonico. L’associazione Art&Fatti invita a non mancare a questo appuntamento speciale, in cui immergersi nell’atmosfera storica del Teatro Mercadante e apprezzare il talento artistico che anima il progetto Terra Nostra. Un’opportunità per riscoprire le radici culturali della nostra città e contribuire a preservare il suo patrimonio artistico per le generazioni future. Non perdete l’opportunità di vivere una “finestra sulla città” attraverso l’arte, la storia e l’architettura del Teatro Mercadante.