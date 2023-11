Detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso di munizioni, arrestato 39enne a Cerignola

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo 39enne colto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di munizioni. In particolare, giungeva al numero di emergenza 113 la segnalazione di una persona particolarmente agitata e prontamente il Reparto Prevenzione Crimine di Bari, operante a Cerignola, si portava sul posto, ove veniva individuato il soggetto che proferiva frasi sconnesse e asseriva di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Alla luce di ciò, veniva effettuata perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 7 cartucce calibro 22 e 16.6 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in un pacco da 16 gr e un involucro da 0.16 gr.. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro. Pertanto l’uomo veniva tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Foggia. All’esito dell’Udienza di convalida, il Gip presso il Tribunale di Foggia disponeva nei confronti del soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari; va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.