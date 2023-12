La scrittrice cerignolana Antonella Migliorati presenta ‘L’Ape Regina’ oggi a “Dietro le quinte”

L’autrice cerignolana Antonella Migliorati presenterà la sua ultima opera letteraria, intitolata “L’Ape Regina”, oggi alle 17.00 presso il Teatro Abeliano di Bari nel corso della prossima puntata del talk show “Dietro le quinte” (Antenna Sud, Delta TV, RTM, TRM Network). “L’Ape Regina” (edita da Gruppo A.V. Italia srl) è una favola che si rivolge ai piccoli ma anche ai più grandi, con un insegnamento ambientalista ed ecologista. La protagonista, l’Ape Regina, ci ricorda che dobbiamo insegnare ai nostri figli a rispettare e custodire il nostro pianeta, far scoprire la bellezza di ogni angolo della Terra. Tutto ciò la rende fruibile non solo ai bambini, per iniziare a educarli al rispetto dell’ambiente, ma anche ad adulti e ragazzi, per innescare in loro una riflessione capace di farci diventare cittadini consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni. Antonella Migliorati presenterà la sua nuova nel corso della prossima puntata del talk show “Dietro le quinte”, organizzato nell’ambito del festival Teatriamo 2023. Alla manifestazione interverranno anche Celestina Carofiglio, Patrizia De Risi, Andrea Franchi, Giuseppe Milella, Ivan Rettore, Aida Riccio e Vito Signorile. Sul palcoscenico, in veste di analisti e opinionisti, ci saranno anche i ragazzi della Gen-Z, che interagiranno con gli scrittori, moderati dall’attore Pino Quartullo.