“Elettrizzati per il futuro”, a Cerignola venerdì 3 maggio incontro informativo sull’iniziativa

Dal 2020 nel Comune di Cerignola il sistema di raccolta porta a porta ha migliorato le abitudini di riciclo dei cittadini arrivando ad un tasso di raccolta differenziata del 70%. Esistono però ancora fenomeni residui di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti. Possiamo e dobbiamo fare di più. “ELETTRIZZATI PER IL FUTURO” è la campagna di informazione e sensibilizzazione che mira a promuovere la micro raccolta dei rifiuti RAEE del Comune di Cerignola. Il progetto, in collaborazione con il Centro di Coordinamento R.A.E.E., prevede una serie di installazioni di punti di raccolta presso le Scuole comunali cittadine, e non solo, per indirizzare i più giovani verso una maggior consapevolezza della micro raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche del raggruppamento R2-R3-R4, tipo tablet, cellulari, calcolatrici.

Tutti i dettagli dell’iniziativa, compresi gli obiettivi, le fasi di implementazione e le strategie di sensibilizzazione previste, saranno presentati agli studenti e alla stampa il 3 maggio alle ore 12:30 presso l’Istituto Secondario di Primo Grado “Padre Pio” alla presenza del Sindaco Francesco Bonito, dell’Assessore all’ambiente e lavori pubblici Michele Lasalvia, e del Presidente della Commissione Ambiente, il Consigliere Luciano Giannotti. Si discuterà inoltre dell’importanza della corretta gestione dei rifiuti RAEE e del ruolo cruciale delle istituzioni pubbliche e della comunità nel promuovere pratiche sostenibili.