Noi-Comunità in movimento: «Si faccia chiarezza sulla vicenda del Cnos-Fap di Cerignola»

Pubblichiamo integralmente e di seguito, una nota stampa del movimento politico Noi-Comunità in movimento, riguardante il Cnos-Fap di Cerignola e la privazione allo stesso della possibilità di tenere corsi di formazione che in 60 anni di storia hanno permesso a tanti cittadini di imparare un mestiere e sottrarsi alla vita di strada.

I Salesiani di Don Bosco sono una istituzione della città di Cerignola che tutti conosciamo o abbiamo conosciuto. Non solo per le innumerevoli attività ludico-ricreative (chi non ha calcato quei campetti o cortili?), ma anche per quelle di studio e formazione. Stupiti ci ha lasciati lo sfogo di Don Massimiliano, responsabile del CNOS-FAP, la scuola di formazione professionale che per 60 anni ha forgiato e avviato al lavoro, senza alcun fine di lucro, generazioni e generazioni di cerignolani e cerignolane. Da 60 anni, ma non più da quest’anno. Perché per il terzo anno di fila, d’un tratto, i progetti presentati non hanno superato il vaglio del bando regionale relativo. Bando che non tiene conto dell’anzianità di servizio nel settore, della regolarità gestionale e contributiva fra ente e dipendenti, fra le altre cose, e che lascia margini discrezionali che aprono all’improvvisazione e affossano una realtà dall’alto tasso di utilità sociale. Una realtà che, con abnegazione e sacrificio, ha strappato centinaia di giovani al destino della strada per avviarli al cammino del lavoro. La nostra è una denuncia. Un megafono allo sfogo di chi in quella realtà, in quel microcosmo, dà tutto per il prossimo e lo fa da tempo immemore. Attendiamo ora che chi di dovere faccia luce e chiarezza.