“Elettrizzati per il Futuro”, partiti la raccolta dei Raee e gli incontri di sensibilizzazione a Cerignola

Con la prima tappa presso l’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola, venerdì mattina, è stato avviato il ciclo di incontri nelle scuole locali, mirati a sensibilizzare i giovani sulla importanza del riciclo corretto dei micro RAEE e a illustrare loro le giuste modalità di conferimento. Queste giornate di informazione e sensibilizzazione rientrano nel progetto “Elettrizzati per il Futuro”, l’ambiziosa iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente e Lavori Pubblici, in collaborazione con il presidente della Commissione Ambiente, Luciano Giannotti, e il Centro di Coordinamento R.A.E.E.. Il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, presente al primo incontro, ha espresso il suo plauso e sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo di tutti i cittadini per la salvaguardia dell’ambiente e per la costruzione di una comunità più responsabile e consapevole. “L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a collaborare attivamente al progetto ‘Elettrizzati per il Futuro’, affinché insieme possiamo lavorare per un ambiente più pulito e per un futuro migliore per le prossime generazioni”, ha dichiarato il Sindaco.

Con il primo cittadino, l’Assessore all’Ambiente, Michele Lasalvia, ha proposto un coinvolgimento diretto degli studenti attraverso un compito creativo: disegnare ciò che pensano di poter riciclare nei punti di raccolta dei RAEE. Questi disegni saranno poi condivisi e utilizzati per promuovere ulteriormente la consapevolezza ambientale all’interno della comunità. Il presidente della Commissione Ambiente, Luciano Giannotti, ha infine aggiunto: “Questa iniziativa rappresenta uno dei passi cruciali per la costruzione di un’economia circolare e sostenibile. Il corretto smaltimento dei micro RAEE è cruciale e grazie ai bambini siamo sicuri che il messaggio pervaderà tutte le case e le famiglie di Cerignola”. Il 7 maggio, la tappa formativa si sposterà presso l’Istituto Paolillo. Piccoli incontri, per i micro R.a.e.e., che segnano un grande e significativo passo verso un futuro più sostenibile per Cerignola e oltre.

