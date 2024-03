La Prefettura di Foggia sospende Capolongo dall’incarico di consigliere comunale a Cerignola

La Prefettura di Foggia ha comunicato che Celestino Capolongo, consigliere comunale di Cerignola, è stato sospeso dal suo incarico. La decisione è stata presa sulla base dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 235/2012, in quanto Capolongo è stato posto agli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Foggia in seguito all’inchiesta della GdF “Farmghosters” di ieri, che ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari. Nelle prossime sedute consiliari, il suo posto in maggioranza verrà preso dal primo dei non eletti, l’avvocato Giuseppe Lavigna, sempre in quota Partito Democratico.