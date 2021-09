Il debutto ufficiale dell’Audace Cerignola al “Monterisi” contro il Fasano

A poco più di tre mesi dalla conclusione della passata stagione, domani debutto ufficiale dell’Audace Cerignola targato Quarto nella serie D 2021/22: al “Monterisi” e davanti al proprio pubblico, dall’altra metà di campo ci sarà il Fasano. Una quarta serie che riserva agli ofantini la novità principale rappresentata dal girone H allargato a 20 squadre, ma con ambizioni davvero d’alta quota per il campionato imminente. I gialloblu si presentano ai nastri di partenza con una ottima base derivante dalla positiva esperienza della scorsa edizione: ben saldi al proprio posto mister Pazienza e il suo staff, e gli elementi cardine che rispondono ai nomi di Malcore, Allegrini, Loiodice, Manzo, Achik, Russo per citarne alcuni. La campagna acquisti operata dal ds Di Toro con la collaborazione del dg Dibiase e del dt De Lorenzis ha portato in dote pedine di comprovati valori e saggezza per la categoria: da Palazzo a Mincica, da Giacomarro a Bollino, più nomi di elevato curriculum come Agnelli e Maltese. Se a tutto ciò si aggiunge una batteria di under assolutamente invidiabile (Basile, Dorval e Vitiello fra gli altri), ecco che l’Audace parte in prima fila per candidarsi al salto di categoria, traguardo mai nominato ma ben chiaro e impresso nelle menti di tutto l’ambiente. Sarà un cammino come sempre irto di insidie e di difficoltà, con quattro giornate in più nel calendario: sulla carta da temere il Bitonto, ottime squadre anche Lavello e Molfetta, mentre le campane vedono in Nocerina e soprattutto Casertana le esponenti maggiori per le posizioni di vertice.

Pazienza dovrebbe schierare il 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto nella seconda parte della passata stagione, contribuendo all’imperiosa risalita in classifica, con il settimo posto finale. Il tecnico dovrà fare a meno di Agnelli e dell’under Quacquarelli, i quali devono scontare squalifiche arretrate: Malcore (capocannoniere in carica del girone) il riferimento avanzato, supportato dalle tre mezzepunte, due delle quali saranno Achik e Loiodice.

Avversario di turno un Fasano molto rinnovato, dopo la salvezza giunta in crescendo a giugno, a partire dall’allenatore: in panchina c’è Giuseppe Mosca (alla prima avventura in D) al posto di Costantini. Confermati giocatori quali capitan Bernardini, Suma e Camara, nel mercato i colpi maggiori sono da rintracciare nei ritorni di Corvino e Gomes Forbes per l’attacco, che può vantare anche l’ex Nardò e Brindisi Calemme. I biancazzurri hanno mantenuto un’anima sudamericana, cambiando però alcuni volti: sono arrivati specie per la difesa Del Col (già a Francavilla in Sinni), Callegari e Gorzelewski. Due gli ex del match: Dorval – fresco arrivo sul Tavoliere – e Battista fra gli ospiti – per lui fugace trascorso in avvio del 2020/21 con appena due presenze -. Il Fasano ha già sostenuto un impegno ufficiale, uscendo sconfitto ai rigori da Gravina nel turno preliminare di coppa Italia, quasi una settimana fa. Probabile che la disposizione tattica dei brindisini sia a specchio con quella cerignolana, schema adottato nella trasferta murgiana.

Molto recente l’ultimo precedente a Cerignola: il 30 maggio, l’Audace si impose nettamente 4-0 con le firme di Loiodice (doppietta ad aprire e chiudere le marcature), Malcore e Russo. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pistarelli, della sezione di Fermo.