Cerisummer 2023, il programma della rassegna di eventi estivi nella città di Cerignola

Questa estate per i cittadini di Cerignola sarà ricca e coinvolgente: è disponibile ufficialmente il calendario di CERISUMMER 2023, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport del Comune di Cerignola. Quello messo a punto è un calendario fitto e articolato, che ricalca l’esperimento dell’estate 2022: attività all’insegna dello svago, della cultura e dell’intrattenimento, per i cerignolani che passeranno i mesi estivi nella nostra città o per chi giungerà da altre città. Sono 20 le Associazioni coinvolte, per un totale di circa 70 date distribuite sino al 30 Settembre, un calendario frutto del lavoro sinergico e di prospettiva, rispetto a cui vanno evidenziati metodo e contenuti, nonché dell’avviso pubblico, divulgato alle associazioni del territorio attraverso la Consulta delle Associazioni che ha permesso la massiccia mobilitazione delle associazioni, che hanno partecipato numerose con le loro proposte. La costruzione del programma è andato incontro a diverse esigenze e gusti, toccando diversi ambiti: sport, musica, cultura, impegno civico, promozione del territorio, cinema, teatro ed intrattenimento, uniti per creare un programma pensato per stare insieme e sentirci comunità. Clicca sul link per poter scaricare il calendario degli eventi https://bit.ly/cerisummer2023