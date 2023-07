Sentenza in appello sull’omicidio Monopoli, il verdetto slitta al 23 ottobre

sentenza di appello presso la Corte di Bari nel processo relativo alla morte di Donato Monopoli, il ragazzo cerignolano deceduto dopo sette mesi di coma nel maggio 2019 a seguito di un violento pestaggio subito in una discoteca di Foggia, per i quali sono imputati Michele Verderosa e Francesco Pio Stallone. Il verdetto dei giudici è slittato al 23 ottobre prossimo, a causa di ragioni tecniche. Sulla pagina Facebook “Giustizia per Donato”, i familiari del giovane hanno espresso le loro sensazioni a questo nuovo posticipo, scaturito dall’integrazione di un nuovo avvocato da parte della difesa. Era prevista oggi la, il ragazzo cerignolano deceduto dopo sette mesi di coma nel maggio 2019 a seguito di un violento pestaggio subito in una discoteca di Foggia, per i quali sono imputati Michele Verderosa e Francesco Pio Stallone. Il, a causa di ragioni tecniche. Sulla, i familiari del giovane hanno espresso le loro sensazioni a questo nuovo posticipo,

«Dal 27 Giugno 2022 sono passati 13 mesi. 13 mesi in cui abbiamo aspettato questo giorno con speranza e fiducia nella giustizia. Oggi, in quell’aula si è deciso di rinviare l’udienza al 23 ottobre prossimo, dopo 5 anni da quella maledetta notte, per via dell’integrazione di un nuovo avvocato da parte della difesa. Preghiamo tutti i giorni che Donato ci dia la forza di sopportare tutto questo…questo è un rito abbreviato ma di abbreviato non ha assolutamente nulla. Siamo stati lasciati soli. Dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che giorno dopo giorno ci aiutano a non mollare e ci supportano mostrandoci tutta la loro vicinanza. Speriamo solo che Donato ci perdoni, ce la stiamo mettendo tutta ma evidentemente non basta, ma siamo qui ad aspettare quel giorno, che prima o poi arriverà perché siamo fiduciosi nella GIUSTIZIA. Almeno abbiate il coraggio di prendervi le vostre responsabilità…quella notte avete fatto i super uomini su un ragazzo indifeso a terra, abbiate il coraggio di metterci la faccia ora, resterete sempre dei vigliacchi…nostro figlio merita DIGNITÀ e RISPETTO!».