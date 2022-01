Stornara, il 17 si torna a scuola. Oggi, intanto, tamponi a studenti e personale scolastico

Tra i Sindaci che avevano optato per la non riapertura delle scuola dopo le vacanze natalizie, Rocco Calamita torna a far parlare di se. Lo fa disponendo al rientro in classe, il prossimo 17 gennaio, un preliminare screening straordinario, ovvero tamponi a studenti, docenti e personale Ata. Il tutto per ripartire all’insegna della sicurezza.

«Considerato l’incremento dei soggetti vaccinati nella fascia di età 5-11 anni, elemento peculiare necessario a contenere l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da VARIANTI EMERGENTI, si è deciso di riprendere le attività didattiche in presenza da lunedì 17 gennaio – commenta Calamita -. Inoltre, per consentire il ritorno in classe in sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare uno screening straordinario gratuito a tutti gli studenti, insegnanti e personale ATA delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Stornara nella giornata di sabato 15 gennaio 2022».