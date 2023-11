Domani 4 novembre convegno sulla Certificazione Medico Sportiva a Trani

Il 4 novembre 2023, inizio ore 8.30, presso la Sala Conferenze “B. Ronchi” della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, si terrà un importante convegno sulla Certificazione Medico Sportiva. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Cardiologi Extraospedalieri (ANCE), mira a coinvolgere cardiologi, medici di famiglia, pediatri, medici dello sport e medici di altre discipline nella discussione e nella risoluzione delle problematiche legate alla certificazione per la pratica sportiva. Il programma del congresso si concentrerà sulle anomalie coronariche, il prolasso della mitrale, la displasia ventricolare, la cardiomiopatia ipertrofica e altre condizioni cardiache complesse. Nella Tavola Rotonda saranno approfonditi anche i temi legati all’attività sportiva e agli obiettivi terapeutici nei pazienti con malattie croniche come sovrappeso patologico, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica, malattia diabetica, arteriopatia obliterante degli arti inferiori, dislipidemie e scompenso cardiaco.

L’evento fornirà un’opportunità per confrontarsi su diagnosi reali di “pazienti-atleti complessi” e fornirà nozioni avanzate su come gestire clinicamente casi diversi. Saranno presentate evidenze cliniche sulla gestione personalizzata delle valutazioni diagnostiche e terapeutiche, al fine di migliorare gli esiti per il paziente-atleta. I responsabili scientifici dell’evento sono il dott. Pierluigi Russo Responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite e Genetiche nell’adulto presso il PTA di Trani, il dott. Angelo Fracchiolla Responsabile dell’Ambulatorio di Medicina dello Sport presso il PTA di Trani e la dott.ssa Anna Rita Russo Dirigente Medico Cardiologo Responsabile dell’Ambulatorio ad alta specializzazione di Cardiologia del DSS-1 Margherita di Savoia. Il convegno avrà inizio alle ore 8:30 con i saluti del Sindaco di Trani e dei rappresentanti dell’ASL BT, seguiti dalla presentazione dei razionali del corso. Il programma scientifico sarà suddiviso in due sessioni, una lettura magistrale, una Tavola Rotonda, con relatori esperti che affronteranno tematiche specifiche come le anomalie strutturali cardiache, le malattie aritmiche e l’impatto dell’attività sportiva sul paziente ad alto rischio.

Il convegno è rivolto a 70 medici delle seguenti discipline: Cardiologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Geriatria, Medicina dello Sport e Pediatria ed è accreditato presso la sezione ECM del Ministero della Salute ed è inserito nella banca dati AGENAS. La partecipazione al convegno garantirà l’ottenimento dei crediti ECM, previa partecipazione effettiva almeno al 90% della durata dei lavori e superamento della verifica di apprendimento. La quota d’iscrizione è gratuita. Durante l’evento sarà disponibile un servizio di “open coffee” e al termine dei lavori sarà offerto un “lunch”. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si prega di contattare la segreteria del congresso (Li Fè srls, V. Daniele Petrera, 57 Gioia Del Colle 70023 (BA) cell. 334137255, indirizzo mail: lifesrls2001@gmail.com) entro le ore 14:00 del 3 novembre 2023.

Al seguente link il programma completo dell’evento 4-11-2023 pdf