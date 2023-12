Sconfitta casalinga per il Cerignola: passa il Picerno con una rete di Gilli

Al Monterisi l’Audace Cerignola è chiamato a misurarsi con la seconda della classe, l’AZ Picerno. Mister Tisci alle prese con alcune indisponibilità si affida a Bezzon davanti alla difesa e a Leonetti e D’Andrea dietro Malcore. Longo risponde con la formazione tipo, che ha visto esprimersi al meglio il bomber Murano.

Parte deciso l’Audace Cerignola, subito aggressivo, ma le prime occasioni sono di marca ospite. Al minuto 8 Iacopo Murano prova a girarla in porta ma c’è la bandierina alzata. Al 19′ sempre l’attaccante dei lucani a tu per tu con Krapikas non riesce ad andare a segno (palla deviata sulla traversa). Passano pochi secondi e sugli sviluppi del conseguente angolo Gilli è più lesto di tutti a girarla in fondo al sacco: è 1-0 per gli ospiti. Timida la risposta del Cerignola al 22′ con un tiro dalla distanza di Ruggiero. Al 27′ intervento dubbio in area, i calciatori del Cerignola chiedono un presunto rigore. Minuto 33 Malcore ci prova di prima, senza successo. Al 40′ mentre il Picierno è in 10 per l’infortunio di Gallo, è Ruggiero a provare la percussione. Allo scadere nuovo contatto in area e proteste dell’Audace Cerignola: l’arbitro ammonisce Allegrini. Nel secondo minuto di recupero Giancarlo Malcore tenta un tiro da posizione decentrata che finisce fuori dallo specchio.

Si riprende con un cambio per parte. Leonetti impegna Merelli con un buon tiro. Vitali confeziona un cross che diventa un tiro e si stampa sul fondo. Al 60′ conclusione timida di D’Andrea dalla distanza. Due minuti più tardi è Graziani a mettersi in proprio e tentare un tiro da posizione defilata. Al minuto 76′ Allegrini prende la seconda ammonizione e lascia anzitempo il campo. Cerignola in dieci, nonostante vi siano forze fresche in campo: Sosa e D’Ausilio. All’80’ D’Ausilio stampa sul fondo una bella punizione dal vertice dell’area. Un minuto più tardi è pronto e reattivo Merelli su una girata di testa di Sosa servito da Ruggiero. Squadre lunghe nel finale ma non accade molto di più: al 92′ una bella punizione del Cerignola, poco dopo il contropiede del Picerno che non va al raddoppio.

Il Picerno vince 0-1 una gara in cui l’Audace ha raccolto meno di quanto ha prodotto. Si interrompe la striscia positiva dei gialloblù, mentre i lucani si confermano una delle compagini più in forma del girone.

Audace Cerignola-Picerno 0-1

CERIGNOLA (4–3-2-1): Krapikas; Russo, Gonnelli, Allegrini, Tentardini (22’ st Bianco); Tascone, Bezzon (1’ st Coccia), Ruggiero; D’Andrea (28’ st D’Ausilio), Leonetti (28’ st Sosa); Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Prati, Ligi, Botta, Vitale, De Luca, Carnevale, Neglia. All. Tisci.

PICERNO (4–3-1-2): Merelli; De Cristofaro, Gilli, Allegretto, Novella; De Ciancio, Gallo (42’ Pitarresi), Vitali (41’ st Pagliai); Santarcangelo (1’ st Ciko); Graziani (27’ st Biasol), Murano (41’ st Maiorino). A disp.: Esposito, Summa, Guerra, Savarese. All. Longo

ARBITRO: Perri di Roma

RETI: 19’ Gilli

Ammoniti: 13’ Gallo, 37’ D’Andrea, 45’+1’ Allegrini, 12’ st Ruggiero, 25’ st D’Andrea, 76’ Allegrini

Espulsi: 76’ Allegrini

Angoli: 3-5

Recupero: 2’, 5’.