Lavoro: 78 posizioni aperte presso i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

Torna a crescere il numero delle aziende e privati che si servono dei servizi di incontro domanda-offerta dei Centri per l’Impiego della Capitanata. 22 nuove richieste per la ricerca di 78 diversi profili professionali sono attualmente gestite dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, con un’elevata richiesta di personale nel settore “commercio e artigianato” (73 posizioni aperte), cui segue il settore agricolo e il settore terziario (rispettivamente 3 e 2 profili). Tutti gli annunci sono consultabili sul sito “Lavoro per te-Regione Puglia” e sul portale “Sintesi Foggia”, dove sono specificate le modalità per candidarsi.

Per azienda agricola di Rignano Garganico si ricercano un impiegato amministrativo e 2 agronomi. Nel settore secondario 78 sono i profili richiesti in ambito “commercio e artigianato”: un autista magazziniere, un installatore insegne luminose, un frigorista, un tecnico installatore e manutentore, un operatore CNC, diversi addetti al reparto macelleria, banco gastronomia, capo negozio/vice capo negozio a Foggia, diversi addetti al reparto gastronomia, pescheria, salumeria, macelleria, addetti vendita scaffalisti, cassa, banco ortofrutta per supermercato di nuova apertura a Orta Nova, un idraulico a Manfredonia, un banconista salumiere a San Severo e 5 operai marmisti ad Apricena. Infine, nel settore terziario, addetto all’assistenza clienti (area finanziaria) a Manfredonia e un farmacista o CTF per farmacia di Stornara. Si segnala la pubblicazione di un avviamento a selezione (con il requisito di istruzione della scuola dell’obbligo-ex art.16 L.56/87) a tempo pieno e indeterminato per n. 2 unità professionali “Operatore” presso il Comune di Monte Sant’Angelo (scadenza: 25/01/24). Il report completo raccoglie anche proposte lavorative per l’estero gestite dalla rete EURES e consultabili sul sito “Sistema Puglia”.

Cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” raggiungibile al seguente link: https://tinyurl.com/mzw7yefw.