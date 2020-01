Sempre più italiani trascorrono le vacanze nei villaggi turistici

Per allontanare le preoccupazioni della vita quotidiana, anche solo per un breve periodo, non c’è nulla di meglio di una vacanza.

Quando si parte con tutta la famiglia però, spesso, è difficile conciliare l’idea di vacanza rilassante dei genitori con quella divertente desiderata dai bambini. La formula del villaggio è la soluzione ideale per accontentare grandi e piccini. Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di persone decide di trascorrere le proprie vacanze in un villaggio turistico per trovare il giusto compromesso tra relax e divertimento e decide di affidarsi a tour operator online, come ignas.com, poiché propongono una grande varietà di alloggi a prezzi competitivi. È possibile infatti scegliere tra le numerose offerte Ignas per i villaggi turistici, offerte create appositamente per soddisfare le richieste di ogni cliente.

I villaggi proposti da Ignas sorgono nelle più belle località italiane dal Veneto alla Puglia, dalla Sardegna alla Toscana fino alla stupenda Sicilia abbracciando i gusti di chiunque. Il villaggio è un tipo di struttura che ospita al suo interno moltissimi servizi come ristorazione, spiaggia e attività ricreative e consente di passare un soggiorno rilassante tra mare e piscina oppure divertente partecipando alle numerose attività sportive dell’equipe di animazione. La maggior parte dei villaggi offrono anche un servizio di mini club per far divertire i bambini e consentire ai loro genitori di godersi la vacanza più rilassati. Il villaggio inoltre offre quasi sempre servizio spiaggia con lettini ed ombrelloni e un servizio di ristorazione molto più completo di un hotel tradizionale. I villaggi turistici proposti da Ignas offrono sconti per i bambini e consentono di scegliere tra vari tipi di pacchetti a seconda dei servizi desiderati:

Pensione completa : comprende colazione, pranzo e cena a buffet e in alcuni casi anche le bevande. Molti villaggi offrono anche servizio spiaggia ed animazione con questa formula.

Solo pernottamento : per chi vuole visitare anche i dintorni e vivere il posto è possibile avere solo il pernottamento ed usufruire comunque della struttura del villaggio.

Mezza pensione: comprende la colazione ed un pasto. Si può decidere se consumare la cena o il pranzo in villaggio. Anche in questa formula possono essere compresi servizi come animazione, spiaggia o mini club.

Località di vacanza in Puglia

La Puglia rimane una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri. Le sue spiagge meravigliose, l’accoglienza della gente del luogo e la buona cucina rendono la costa pugliese una meta ideale per le proprie vacanze. Ignas propone villaggi vacanze nelle località preferite dalle famiglie: Ostuni, Rodi Garganico, Marina di Tricase in provincia di Lecce. Ostuni con le sue calette è un punto strategico per visitare la provincia di Brindisi e Bari. Poco distante infatti è possibile vistare Polignano a mare e la caratteristica Alberobello, famosa per i tipici trulli pugliesi. Rodi garganico e Lecce invece offrono spettacolari spiagge sabbiose, ideali per i più piccini.

Villaggi in Sicilia e Sardegna

Le due isole sono sempre al top tra le scelte dei turisti. Sicilia e Sardegna offrono una vacanza di cultura e tradizione immersi in paesaggi e spiagge meravigliose. Tra le offerte di Ignas sono disponibili villaggi in località strategiche come Patti, in provincia di Messina. Marina di Patti infatti offre bellissime spiagge a meno di un’ora da Messina e poco distante da musei e attrazioni turistiche storico culturali come ad esempio il santuario di Tindari. Patti inoltre consente di visitare le vicinissime isole Eolie. Per chi preferisce la Sardegna sono disponibili strutture ad Alghero, rinomata località turistica che con il suo centro storico suggestivo offre servizi di ogni tipo e proposte culturali.

La Riviera dei Cedri

La Calabria è una regione ricca di spiagge bianche e acqua cristallina, ma offre anche numerose altre attività che la rendono una meta di vacanza perfetta. La Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza, è nota non solo per le sue spiagge ma anche per la presenza di due isole molto vicine: l’isola di Dino e l’isola di Cirella, perfetto connubio tra mare e montagna. Uno dei villaggi proposti da Ignas si trova proprio sulla Riviera dei Cedri, nella località di Scalea ed è attrezzato per attività sportive come il windsurf o il diving.