L’Audace Cerignola cerca la prima vittoria stagionale contro il Francavilla in Sinni

Torna al “Monterisi” l’Audace Cerignola, che attende il Francavilla in Sinni nel confronto valido per la terza giornata del girone H di serie D: domani, i ragazzi di Michele Pazienza hanno l’obiettivo di conquistare il primo successo stagionale, dopo due pareggi ottenuti affrontando squadre (almeno a scorrere i nomi in organico) più esperte. E’ ancora presente, specie fra i tifosi, un po’ di amaro in bocca per lo 0-0 di domenica scorsa ad Andria: gli ofantini specie nella ripresa avrebbero meritato ampiamente miglior sorte, solo se si pensa al palo colpito da Achik e al rigore non trasformato da Leonetti. Una prestazione convincente nei secondi 45 minuti, con il controllo del pallino del gioco ma non accompagnato dalla dovuta precisione sottoporta: mister Pazienza si è preso il punto con soddisfazione ed è contento della crescita mostrata dal gruppo, che ha bisogno di esibizioni del genere per incrementare autostima e desiderio di combattere con qualsiasi avversario. Una formazione vieppiù costruita sulla linea verde, come si evidenzia dagli ultimi due arrivi Salvemini (2003 dalla Spal e già in campo per uno spezzone contro i biancazzurri) e Delle Curti (2002, dalla Primavera del Benevento): senza paura e timori reverenziali, i giovani gialloblu tengono botta ai quotati rivali, rivelandosi elementi interessanti e tutti da scoprire. Il giudizio complessivamente positivo sulle prime due uscite ora va ulteriormente portato verso l’alto, possibilmente conquistando la prima vittoria nel torneo, malgrado dall’altra parte del campo ci sia un undici ormai da lunghissimo tempo confermatosi di categoria.

Per riuscire nell’intento, il tecnico cerignolano dovrebbe lasciare immutato il 3-4-1-2 del “Degli Ulivi” con almeno una sicura modifica: per sostituire lo squalificato Russo il candidato più probabile sembra essere Alfarano, mentre in caso di forfait di Allegrini in difesa, è in preallarme Acampora. Il peso dell’attacco sarà sempre sulle spalle di Tedesco e Lionetti, con lo sgusciante e frizzante Achik a portare scompiglio nella retroguardia sinnica.

Ripescato in quarta serie dopo la retrocessione d’ufficio sancita con la classifica cristallizzata all’ultimo turno del 2019/20, il Francavilla in Sinni non cambia l’obiettivo finale, ossia centrare la salvezza per una delle compagini con la longevità più estesa fra le partecipanti. Una vittoria all’esordio con il Portici e il ko di quasi una settimana fa a Molfetta il bottino dei primi due turni. In panchina il solito Ranko Lazic, nella rosa i calciatori più rappresentativi sono l’attaccante Nolé e il centrocampista Galdean, entrambi con esperienze in campionati superiori. I rossoblu si schiereranno quasi certamente con il 3-5-2, impostando la tattica di gioco su attesa e possibili ripartenze da sfruttare.

L’ultimo precedente risale al 10 novembre 2019, con l’Audace vittorioso 2-1 grazie alla doppietta di Longo. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Manzo, della sezione di Torre Annunziata.