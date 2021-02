Francesco Capacchione alla guida del Gal Tavoliere

C’è Francesco Capacchione alla presidenza del Gal Tavoliere. Lo scorso 5 febbraio l’elezione, oltre che del nuovo numero uno, anche del consiglio di amministrazione formato da Massimo Colia, sindaco di Stornarella, Stefania Bozzini (Confcommercio), Nicola Cantatore (Cia) e dall’imprenditore Giuseppe Sinerchia.

«Start-up innovative, strumenti di aiuto alle aziende, tracciamento del prodotto e catasto agricolo sono tutte priorità in cima alla nostra agenda – ha detto il neo presidente a lanotiziaweb.it -. È ovvio che sarà importante e fondamentale la fase di condivisione per raggiungere uno sviluppo maggiore. Sarà da subito necessario un lavoro di ascolto delle istanze del territorio. Tutti i soci in questo avranno un ruolo fondamentale. Da qui una programmazione che risponda pienamente a quelle che sono le esigenze, ma soprattutto le criticità». Per il nuovo presidente il Gal dovrà essere innanzitutto «coinvolgente», ovvero «strumento di coesione per le realtà del territorio, con l’auspicio di vedere all’interno protagoniste quante più realtà possibili». Da lunedì dunque partirà l’avventura della nuova governance.