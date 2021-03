Sfida al vertice del girone E1 fra l’Ares Flv Cerignola e Luvo Barattoli Arzano

Sarà solo l’Ares Flv Cerignola a scendere in campo nel weekend nei campionati di volley: per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola infatti, secondo rinvio consecutivo dopo quello della settimana scorsa nel match con il Progetto Gio-Mol. Il confronto in programma oggi per la sesta giornata del girone A di serie C, in casa dello Sportilia Bisceglie, è stato posticipato al 5 maggio prossimo.

Nel girone E1 della serie B1, il sestetto allenato dal duo Breviglieri-Ferrara attende domani (ore 17.30) al pala “Dileo” la Luvo Barattoli Arzano in quello che (in teoria) doveva rappresentare l’ultimo turno della prima fase del torneo. Le rossogialloblu non sono scese in campo sabato scorso a Torre Annunziata, a causa di alcune positività al Coronavirus nella formazione campana: l’ultimo impegno agonistico risale a due settimane fa in pratica, con l’affermazione al tie break nel derby sulla Deco Domus Grotte Volley Noci. Per la prima volta in stagione, le ofantine hanno lasciato un punto per strada, in una partita che le aveva visto scappare sul 2-0 subendo poi la rimonta delle baresi: con grande capacità e determinazione, la Flv si è ritrovata nel decisivo quinto set, portando a casa il sesto successo in altrettante uscite. Sarà un incrocio al vertice della classifica, poiché Arzano (essendosi imposto per due volte in tre giorni su Castellammare di Stabia) occupa ora la prima posizione con 19 punti, anche se l’Ares ha ben tre gare da recuperare. Il team di Antonio Piscopo vive un momento di forma ottimo, come raccontano le quattro vittorie consecutive ottenute proprio dopo il ko interno contro le cerignolane dell’andata. Fornito di un mix fra atlete esperte e giovani rampanti, la Luvo Barattoli ha il morale alto e cercherà di respingere l’assalto di Morone e compagne, le quali vogliono riprendersi al più presto lo scettro della capolista. Con quindici giorni di esclusiva preparazione, Cerignola ha potuto pensare e organizzare nel dettaglio l’importante sfida: sarà necessaria assoluta concentrazione e attenzione in tutti i fondamentali, per centrare l’obiettivo della settima gioia stagionale.