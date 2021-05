Altro 3-0 al Volley Reghion, l’Ares Flv Cerignola al secondo turno playoff

Anche nella gara di ritorno del primo turno della fase playoff, l’Ares Flv Cerignola si sbarazza in poco più di un’ora del Volley Reghion Reggio Calabria: finisce 3-0 al pala “Dileo” (25-16; 25-8; 25-14 i parziali). Solito 6+1 iniziale per la formazione rossogialloblu: Muzi al palleggio e Morone opposto; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Dal 3-0 al 3-3 in avvio, poi l’Ares allunga (12-5), indirizzando già le sorti del set: malgrado qualche lieve pausa (13-9), le ofantine a seguire non lasciano spazio alle avversarie, scappando via sul 19-9 e capitalizzando la seconda palla utile con Montechiarini per passare in vantaggio. Al rientro in campo subito Martilotti e Morone per una Flv che piazza il 7-2: padrone di casa in controllo, dall’altra parte le reggine non mancano tuttavia di volontà e impegno. Poca storia sul parquet, serie di muri di Montechiarini, ace Muzi, poi Ferrara (15-5); la progressione di Cerignola è inarrestabile e lo scarto si ingrossa sempre più, un attacco out ospite manda le squadre al cambio campo.

In surplace e con la qualificazione in tasca, il sestetto di casa mette le cose in chiaro anche per la vittoria nella sfida (8-0) con Neriotti attiva sottorete. Sul 12-1 l’occasione è favorevole per ruotare alcune giocatrici: prima Losciale per Muzi in regia, poi Binetti per capitan Martilotti, Mansi per Montechiarini in posto 3 e infine Puro e Di Schiena. Un tocco di seconda di Losciale vale il punto decisivo. Avanza senza grande sforzo l’Ares Flv del duo Breviglieri-Ferrara, ora attesa da un confronto di ben altro tenore contro la seconda del girone E2, la Sanitaria Sicom Messina: match di andata in Sicilia sabato prossimo, un duro scoglio da superare per accedere alle finali promozione.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 4, Morone 14, Martilotti 12, Ferrara 8, Montechiarini 9, Neriotti 8, Losciale 1, Binetti 1, Mansi, Puro, Di Schiena, Pisano (libero).