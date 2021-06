Potenziamento della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli della CCIAA di Foggia

La Camera di Commercio di Foggia ha deciso di potenziare l’attività della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli dotandola di procedure operative e strumenti innovativi che consentiranno di fornire una lettura dell’andamento di mercato sempre più rispondente alle esigenze degli operatori, assicurando regolamentazione, imparzialità e trasparenza in un settore strategico per l’economia provinciale e nazionale.

La Borsa Merci dei prodotti cerealicoli, anche avvalendosi del supporto tecnico di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., può contare su report settimanali contenenti dati e analisi di mercato e su nuovi strumenti di rilevazione che permetteranno ai diversi attori della filiera (produttori, cooperative, commercianti, agenti d’affari in mediazione e trasformatori) di poter contribuire al processo di rilevazione dei prezzi. L’ulteriore regolamentazione di tutte le fasi del suddetto processo permetteranno alla Borsa Merci di Foggia di svolgere sempre meglio il ruolo strategico e determinante che da sempre gli è riconosciuto nel panorama provinciale e nazionale.

“Per la Camera di Commercio di Foggia – ha dichiarato il presidente Gelsomino – il potenziamento della Borsa Merci rappresenta un intervento determinante e strategico, condiviso e intrapreso con le Associazioni di Categoria e con le Organizzazioni Professionali, per la valorizzazione della filiera cerealicola e in particolare della produzione del grano duro, anche in vista della possibile attribuzione della sede della Commissione Sperimentale Nazionale in via di attivazione”.