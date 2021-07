La lezione del Mancio: quando cuore, unità e gruppo possono tutto

Pochi giorni prima dell’inizio dell’Europeo, la Rai ha trasmesso la docu-serie “Sogno Azzurro”: titolo evidentemente profetico che si è tramutato in splendida realtà ieri sera, con la vittoria ai rigori in finale sull’Inghilterra. Dopo 53 anni, l’Italia torna sul tetto continentale e mai verdetto fu così meritato, per la qualità del gioco e per l’entusiasmo che gli azzurri hanno saputo trasmettere. Dall’inferno al paradiso: quasi quattro anni fa, il punto più basso della storia calcistica con la mancata partecipazione al Mondiale del 2018, il tempio del calcio di Wembley ha restituito alla nostra nazionale corona e scettro che le competono. Dalle macerie di quella disfatta, l’artefice di questo trionfo è inequivocabilmente il ct Roberto Mancini, capace in tre anni di duro lavoro di ridare dignità e convinzione ad una squadra col morale sotto i tacchi. Lo ha fatto attraverso idee di gioco moderne, abbandonando il classico difesa e contropiede (che ieri in verità hanno trovato negli inglesi degli attuatori contronatura di tale tattica), scommettendo sulla “fame” dei giovani e sulla voglia di rivalsa per quell’azzurro fin troppo sbiadito.

Alzi la mano chi avrebbe puntato un euro alla vigilia sull’Italia campione, nemmeno nelle più rosee previsioni: l’11 luglio 2021 (come la stessa data del 1982) è la dimostrazione che il gruppo fa la differenza e può sopperire alla mancanza di stelle, di calciatori vetrina, poiché il calcio è e rimane un gioco di squadra. Pochi elementi avevano caratura internazionale (Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Jorginho, Verratti), ma poco importa quando l’unità di intenti ed una straordinaria coesione ti spingono verso qualcosa di incredibile e sofferto come nella lotteria dei rigori in semifinale con la Spagna e con i bianchi d’Albione: vittorie così sono ancora più belle e restano nell’immaginario collettivo. Così come nella vita, il calcio ha i suoi incroci e le sue traiettorie del destino: se si fosse giocato l’anno scorso, protagonisti come Locatelli e Pessina non avrebbero fatto parte della spedizione, invece sono maturati nei club di appartenenza (Sassuolo e Atalanta) e mostrano con orgoglio la medaglia dei campioni. Allo stesso modo, l’abbraccio fra Mancini e Vialli ha commosso tutti, perché il pallone ha saldato i suoi debiti quasi trent’anni dopo la sconfitta nello stesso stadio nella finale di Coppa Campioni giocata con la Sampdoria.

Una soddisfazione immensa che allevia il travaglio e le preoccupazioni dovuti alla pandemia e a un anno e mezzo difficilissimo: tutta la Nazione ha festeggiato, rivendicando l’orgoglio patriottico. Una vera e propria famiglia, dall’allenatore fino al magazziniere, in cui uno è sempre al fianco dell’altro, superando ostacoli e avversità: che il successo di ieri sia da sprone e monito per tutto il sistema Italia (dalla politica all’economia, dal sociale alla quotidianità di tutti i giorni) per il rilancio del nostro Paese, troppo spesso bistrattato e calpestato da presunte superiorità altrui. Uniti si vince, non si disperda il patrimonio di un cammino magico ed esaltante: siamo – tutti noi – campioni d’Europa, traduciamolo in una rinascita a tutti i livelli, come Roberto Mancini e i suoi ragazzi.