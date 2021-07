Dario Giacomarro è il primo acquisto dell’Audace Cerignola

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Dario Giacomarro, classe 1995. Giacomarro, nelle ultime due stagioni, ha vestito la maglia del Casarano. Con i salentini ha totalizzato 26 presenze e una rete nella stagione 2020/21 e 22 presenze nell’annata 2019/20. Per lui, in precedenza e nonostante la giovane età, già oltre 150 presenze in serie C con le casacche di Melfi (2014/16), Gubbio (2016/18) e Bisceglie (2018/19). Il centrocampista (mediano ma all’occorrenza anche mezzala) è cresciuto calcisticamente nelle fila dell’U.S. Palermo.

Condividi questo articolo: