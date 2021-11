Domenica 28 novembre al Paladileo “Una schiacciata contro la violenza”

Si svolgerà domenica 28 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, presso il “Pala Dileo” della città di Cerignola, l’evento benefico “Una schiacciata contro la violenza”. L’iniziativa, promossa dal gruppo Giovani Democratici di Cerignola e supportata da numerose attività cerignolane, si inserisce nel solco delle manifestazioni in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un torneo di volley, ma anche una raccolta fondi per contrastare la violenza sulle donne: lo Sport, come ampiamente dimostrato negli ultimi anni, è divenuto uno straordinario veicolo di valori positivi, nonché cassa di risonanza della resilienza di tutte le donne che, quotidianamente e spesso lontano dalle prime pagine dei giornali, subiscono violenza tra le mura domestiche, in un triste quanto diffuso silenzio. Il silenzio può essere spezzato con l’impegno di tutti, con l’immagine forte ed evocativa di una schiacciata contro la violenza. Durante tutta la durata del torneo sarà presente un banco dedicato alla raccolta fondi, le cui somme raccolte saranno interamente devolute al CENTRO ANTIVIOLENZA “Titina Cioffi” della città di Cerignola, punto di riferimento per il nostro territorio a supporto delle donne.

È importante donare un contributo concreto, che possa realmente sostenere il percorso che il Centro, tra le mille difficoltà del quotidiano, ha intrapreso rigorosa abnegazione. Saranno inoltre presenti all’evento il Sindaco Francesco Bonito, l’Assessore alle politiche Sociali e l’Assessore alle politiche educative. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.