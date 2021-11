Un Cerignola mai domo vince anche a Nocera: è 2-3 sui rossoneri

Un Cerignola audace più che mai, dall’inizio di questa stagione, fa suoi tre punti pesanti su uno dei campi più caldi della categoria. Al “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore, casa della Nocerina, gli ofantini hanno la meglio alla fine di una gara intensa, nella quale sono stati raggiunti due volte, trovando il guizzo vincente nei minuti finali. Come detto, vittoria di grande rilievo perché ottenuta contro una delle protagoniste di questo torneo che, alla vigilia dell’incontro, affiancava proprio i gialloblu in classifica a quota 18. Pazienza schiera un 4-3-3, confermando interamente gli undici della precedente sfida contro il Lavello, indisponibile Malcore. Cavallaro manda in campo un 3-4-1-2 in cui gli avanti sono Mazzeo e Talamo.

Parte forte l’Audace che al 5’ della prima frazione ottiene un calcio di rigore: la difesa di casa perde banalmente palla e il rossonero Cuomo è costretto al fallo su Tascone. L’arbitro Gangi indica il dischetto: Palazzo dagli undici metri batte Al Tumi, 0-1. La squadra di casa, subìto il colpo, si desta e inizia a spingere tanto da giungere al pareggio dieci minuti più tardi: è infatti il 17’ quando il giovane Mancino, da sinistra, si accentra e calcia battendo Tricarico (ingannato anche da una deviazione). La seconda parte del primo tempo è perlopiù di marca ospite, anche se di veri e propri pericoli il portiere di casa non ne corre, se non per una conclusione di Tascone spentasi a lato e un calcio di punizione di Achik che sorvola la traversa.

Inizia con ben altro ritmo, invece, il secondo tempo. È l’Audace a rendersi subito insidioso con un tiro di Mincica che colpisce il palo esterno. Ancora Cerignola vicino al goal, prima con Longo che manda alto di poco un tiro da fuori area (53’), successivamente con una conclusione a giro di Loiodice smanacciata in angolo dal portiere di casa (63’). È il preludio al goal ospite che giunge al 66’: Longo libera Tascone che da fuori area lascia partire una conclusione sulla quale nulla può Al Tumi. La Nocerina a questo punto non ci sta e, dopo aver impensierito l’Audace, con l’esperto Mazzeo che non sfrutta un cross arretrato fornitogli da Talamo (72’), riagguanta il pari al minuto 78. Stavolta è l’ex bomber di Benevento e Foggia, tra le altre, a servire alla perfezione Talamo: quest’ultimo, affacciandosi nel cuore dell’area, raccoglie la sfera e la insacca con un potente diagonale che batte Tricarico: 2-2. Gli ultimi minuti sono concitati, entrambe le squadre vogliono far propria l’intera posta in palio. È il Cerignola a riuscirci a pochi giri d’orologio dal fischio finale. Siamo all’88′ minuto quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato, è capitan Jimmy Allegrini a metterla alle spalle del portiere dei ‘molossi’ per la terza volta. È la rete che fissa il risultato sul definitivo 2-3. Per le ‘cicogne’ giungono tre punti tanto sofferti, anche per merito di un avversario che ha dimostrato di valere, quanto meritati per la voglia di non mollare mai con i quali sono stati ottenuti.

Arriva a 7 la striscia di risultati utili consecutivi fra campionato e coppa (con 5 vittorie e 2 pareggi, ndr) e in virtù anche dei risultati provenienti dagli altri campi, con il Bitonto capolista bloccato sul pari interno a reti bianche dal Bisceglie e la Casertana riacciuffata a tempo scaduto a Lavello (2-2), la classifica sorride ancor più. Limate ancora due lunghezze, la vetta è a soli tre passi: il periodo è senza dubbio positivo e occorrerà farlo proseguire la prossima giornata, quando ospite al “Monterisi” sarà la Mariglianese.

NOCERINA-AUDACE CERIGNOLA 2-3

Nocerina (3-4-1-2): Al Tumi, Bruno, Cason, Garofalo (89′ Palmieri), Donipa, Vecchione (71′ Dammacco), Cuomo (84′ Chietti), Esposito, Mancino (64′ Gallo), Mazzeo (79′ Bovo), Talamo. A disposizione: Pitarresi, Barone, Saporito, Donnarumma. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico, Vitiello, Allegrini (89′ Manzo), Sirri, Dorval, Tascone (89′ Botta), Agnelli, Longo, Mincica, Palazzo (86′ Russo), Achik (61′ Loiodice). A disposizione: Brescia, Silletti, Muscatiello, Basile, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 7′ Palazzo (AC, rig.), 17′ Mancino (N), 66′ Tascone (AC), 78′ Talamo (N), 88′ Allegrini (AC).

Ammoniti: Mazzeo, Garofalo, Esposito (N); Allegrini, Mincica (AC).

Arbitro: Gangi (Enna). Assistenti: Celestino (Reggio Calabria)-Cozza (Paola).