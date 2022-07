Emergenza abbandono rifiuti, «Necessaria specifica riunione del comitato ordine pubblico e sicurezza»

“Dopo l’ignobile spettacolo di questa mattina circa lo sversamento illegale di rifiuti sulla Strada Provinciale 67, che ne ha compromesso la transitabilità, continuano a giungermi da proprietari terrieri e agricoltori, ormai esasperati per la frequenza di questo fenomeno delinquenziale, numerose segnalazioni di altri casi verificatisi nell’agro di Cerignola. Evidentemente non siamo in presenza di episodi isolati, ma di una larga diffusione di questi atti delinquenziali e pericolosissimi sotto il profilo ambientale. L’estrema gravità di quanto sta accadendo rende necessario affrontare il problema con rigore e nelle sedi opportune. Per questo ho formalmente richiesto alla Prefettura la convocazione di un Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza dedicato specificatamente all’emergenza abbandono rifiuti in Capitanata. Occorre intervenire subito, per adottare tutte le misure e le azioni utili ad arginare questa ignobile pratica e ad impedire che episodi del genere continuino a ripetersi”. Questa la dichiarazione in una breve nota stampa del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.