Il parroco di Lampedusa don Carmelo Rizzo ospite a Cerignola il 5 dicembre

Nell’ambito della novena in preparazione alla festa della Immacolata Concezione, il Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant’Antonio di Cerignola, ha organizzato come per gli scorsi anni, una serata culturale. L’appuntamento è per Lunedì 5 dicembre alle ore 20,00, presso la chiesa parrocchiale di Viale S. Antonio, 1, sarà ospite don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa. Il tema dell’incontro è: “Accogliere: Voce del verbo AMAre””. “Con il consiglio pastorale parrocchiale, abbiamo invitato don Carmelo Rizzo -dichiara il parroco di Cerignola don Carmine Ladogana – perché quest’anno, dopo tanto clamore mediatico sugli sbarchi, ci sembrava giusto ascoltare la voce di un “testimone”, il parroco di Lampedusa che quotidianamente vive, con gli abitanti della piccola isola, l’accoglienza, dando prova ogni giorno di disponibilità ma soprattutto perché i cristiani non scelgono chi è il loro prossimo, ma accolgono senza se e senza ma, sapendo che accogliendo ogni uomo si accoglie Gesù (Mt 25)”.