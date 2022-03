La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna al “Dileo” per sfidare la Dinamo Molfetta

Dopo la sconfitta di martedì sera contro Amatori Bari in quel del PalaCarbonara per 3-1, le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sono attese dalla sfida interna contro l’ostica Dinamo Molfetta, che all’andata portò le fucsia sino al tie-break strappando un punto importante ad Altomonte e compagnia. Il ritorno davanti al proprio pubblico, dopo la vittoria di giovedì scorso contro Adria Bari, arriva in un momento in cui il collettivo cerignolano dovrà spingere sull’acceleratore e cercare di realizzare un importante filotto di vittorie. Il tour de force appena trascorso, con ben tre partite in sei giorni, hanno messo a dura prova la Pallavolo Cerignola sotto l’aspetto fisico e mentale, dovendo anche fare a meno di due pedine strategiche come Giancane e Stelluto. Contro la Dinamo Molfetta serve tornare a vincere e riprendere il cammino. La formazione della Dinamo Molfetta, allenata da Francesco Marzocca, viene dalla vittoria interna contro Adria Bari al tie-break e, nelle ultime tre giornate, ha conquistato ben 5 punti frutto di due vittorie, contro Amatori e Adria, ed una sconfitta contro la capolista Star Volley Bisceglie. Il collettivo molfettese è senza dubbio una compagine da temere, e vede nel suo roster giocatrici di indubbio valore come Anna Cosentino, Lucy Cervelli, Raffaella Ayroldi e Francesca Telesca.

Per la seconda settimana di fila invece, in serie B1 l’Ares Flv è fermata dal Covid: dopo il rinvio della sfida con Castellana Grotte del precedente turno, anche l’altro derby in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano (in programma domenica alle 18) è stato posticipato a data da destinarsi. Diventano così tre le gare da recuperare per il sestetto ofantino guidato da Sarcinella e Leone.