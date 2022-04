Non c’è tempo da perdere per il nuovo commissariato. L’appello di Michele Carota del SIULP

Un nuovo Commissariato, che tenga insieme la P.S. e la sezione della Polizia Stradale. Questo il progetto in progress che dovrebbe presto veder la luce a Cerignola con la nuova sede del Commissariato. Sulla riva alta dell’Ofanto, oramai da quasi dieci anni il tema è all’ordine del giorno e costantemente sostenuto dal sindacato di Polizia Siulp. Dopo le interlocuzioni con i vari prefetti che si sono susseguiti, a luglio del 2019 un incontro tra Prefetto, Questore e sindacati aveva portato alla soluzione: l’individuazione dello stabile ex-Enel di viale di Ponente n.171 (incrocio Via Candela), da adeguare alle esigenze degli agenti. I lavori – in verità già iniziati, per parte della proprietà – per diversi mesi sono andati un po’ a rilento, ma adesso pare manchi davvero poco per la volata finale.

«Dopo il legittimo iter burocratico riguardante gli aspetti tecnico, amministrativi e urbanistici della struttura richiesti e pienamente soddisfatti dalla proprietà privata della struttura siamo venuti a conoscenza del parere favorevole espresso dal Ministero – scrive in una missiva al Prefetto di Foggia il segretario provinciale del Siulp Michele Carota -. Parere che rappresenta l’anticamera per la precontrattualizzazione tra la Prefettura e la proprietà dello stabile che consentirà, finalmente, l’apertura dei cantieri per le eventuali modifiche di adeguamento della struttura. La necessità di una sede più proporzionata alle attività degli operatori del Commissariato di P.S. e della Polizia Stradale a Cerignola, un territorio pervaso da ben noti fenomeni delittuosi, è un obiettivo che il Siulp di Foggia rivendica pervicacemente da diversi anni. Anni nei quali le varie soluzioni logistiche promesse ci hanno sempre lasciato presagire soluzioni immediate purtroppo poi rese vane da esigenze politico amministrative indipendenti dalla nostra volontà. Questa volta grazie alla Sua autorevolezza siamo più che certi che il risultato finale è oramai imminente. Il nostro auspicio è che la sede venga resa fruibile nel più breve tempo possibile e che ci sia la Sua presenza ad inaugurarla o quantomeno con l’inizio dei lavori e l’attivazione del relativo cantiere».

Seppure negli ultimi mesi la politica non ha alzato la voce rispetto ad un’esigenza primaria per questo territorio, è fatto noto che gli attuali locali di via Jesolo non sono assolutamente adatti ad ospitare il presidio. Necessario un sito più ampio, una stabile idoneo e soprattutto spazi per il parcheggio delle vetture. L’idea di tenere insieme P.S. e presidio Polizia Stradale è la prima buona notizia. La seconda sarebbe l’elevazione a Commissariato di primo livello. Quest’ultima era nata in seno all’amministrazione Giannatempo, poi accantonata dalla consiliatura Metta. Oggi, con le quotidiane contingenze, la richiesta si fa sempre più forte e una decisione in tal senso sarebbe un reale segnale di attenzione per il territorio.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno