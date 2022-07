Ufficiale il rinnovo con l’Audace Cerignola del centrocampista Mattia Tascone

L’autore del gol promozione resta in gialloblu anche nell’avventura professionistica: l’Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Mattia Tascone, classe 2000. Il centrocampista centrale, tra i protagonisti della vittoria del campionato di serie D girone H, vestirà la maglia dell’Audace anche in serie C. Lo scorso 24 aprile ha messo a segno la rete decisiva nell’1-0 al Bitonto che ha sancito il ritorno degli ofantini in terza serie e si tratta della sua prima esperienza nel calcio professionistico. Il giocatore campano nasce calcisticamente nei settori giovanili di Casertana e Avellino: per lui, nella passata trionfale stagione, 34 presenze e ben 7 realizzazioni. In precedenza, ha collezionato 100 presenze nel campionato nazionale di Serie D con le casacche di Gragnano (34 presenze e 3 gol in due stagioni), Savoia (24 presenze e 3 gol) e Casarano (29 presenze nella passata stagione).