“Cerchio criminale”, l’esordio al cinema di un film girato anche a Cerignola

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di «Cerchio criminale-Storie sociali» (clicca qui per guardare il trailer), un film girato a Foggia e in diversi comuni della provincia, fra cui Cerignola. Diretto dal regista foggiano Peppe Furio e prodotto dalla Cinecanto Gf Record, la pellicola porta sul grande schermo senza filtri la piaga della criminalità organizzata che purtroppo ammorba questo territorio. Quello in uscita il prossimo 16 marzo, presso ‘L’altrocinema Cicolella’ sito al n.11 di via Duomo a Foggia (proiezione alle ore 20.30), è il primo episodio di un “Cerchio criminale” ad ampio raggio. Al centro di questa prima parte vi sono le vicende di un boss della mala foggiana, emigrato negli Stati Uniti, che decide di far rientro in Italia non appena scopre di avere un’altra figlia. Sullo sfondo due clan rivali, sotto l’egida dello stesso boss, che iniziano una sanguinosa guerra. «Ho lavorato per circa due anni per questo progetto, sono stato uno dei primi a crederci. È una passione che ho fin da piccolo e per me è un grande orgoglio far parte di questo film, con il grande amico Peppe Furio», afferma Angelo Cartagena, uno degli attori cerignolani ad aver preso parte alla pellicola. Una pellicola in cui viene mostrato chiaramente il male con l’obiettivo di prenderne con assoluta forza le distanze, come hanno tenuto a sottolineare i suoi ideatori.

Diversi gli attori originari di Cerignola ad aver sposato questo progetto: oltre ad Angelo Cartagena, Annarita Bonavita, Rosanna Casanova, Roberto Labroca, Fabio Monopoli, Vito Nardiello, Marino Sgarro, Lorenzo Simone, Antonio Sorrenti, Vincenzo Strafile ed altri ancora. Davanti alla cinepresa si è prodotto anche un volto molto noto al pubblico cerignolano, l’ex candidato sindaco Gerardo Bevilacqua. «Adesso è il mio momento, che è anche il vostro. Venite a trovarci in sala giovedì!», è l’appello rivolto in un video sul suo profilo social dal già leader del movimento dei ‘Ribellioni’. Non ci resta quindi che attendere con molta curiosità le 20.30 del prossimo giorno 16.